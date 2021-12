Oroscopo 28 dicembre: Gemelli egoisti, Capricorno un po’ agitati

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 28 dicembre esortano i nati sotto il segno del Capricorno a mantenere la calma. Sagittario e Scorpione in grande forma

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi siete un po’ stanchi, cercate di risolvere tutte le faccende più scoccianti in mattinata. Dal punto di vista professionale, invece, è importante non perdere la concentrazione e avere tutto sotto controllo.

Toro. Le stelle vi invitano a non demordere e a prendere l’iniziativa in amore. Se desiderate qualcuno, non arrendetevi al primo rifiuto. Naturalmente, abbiate l’intelligenza di capire quando bisogna fermarsi.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 28 dicembre denotano una giornata un po’ bizzarra. In ambito professionale ci sono delle situazioni da mettere in chiaro, mentre in amore potreste mostrarvi particolarmente egoisti.

Cancro. Interessanti risvolti in ambito professionale. L’anno che sta per cominciare potrebbe essere caratterizzato da tanti colpi di scena. Non siate troppo frettolosi e, soprattutto, rigidi verso le novità.

Leone. Non siate troppo pessimisti. Questo è il momento di mettersi in gioco e di agire seguendo quello che vi induca la vostra mente e il vostro cuore. Imparate a non darvi mai per vinti, in fondo lo sapete fare, siete dei combattenti.

Vergine. Rivedere una persona cara potrebbe regalarvi delle emozioni splendide. Non siate impazienti e ricordate che tutto arriva per chi sa aspettare. In ambito sentimentale, invece, siete un po’ confusi.

Previsioni 28 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. La mattinata potrebbe cominciare con qualche faccenda burocratica da sbrigare. Tuttavia, a partire dal pomeriggio cercate di trovare il tempo per concentrarvi un po’ su voi stessi e sui vostri bisogni.

Scorpione. Siete in splendida forma specie dal punto di vista sentimentale. Ci sono molte novità in arrivo, pertanto, abbiate pazienza e non siate troppo frettolosi. Dal punto di vista professionale ci sono risvolti interessanti.

Sagittario. Buon momento sia per quanto riguarda l’amore sia la vita privata. Imparate a mettervi in gioco un po’ di più e non risparmiatevi. Ina more potrebbe nascere qualche malumore, specie in mattinata.

Capricorno. Oggi siete piuttosto agitati secondo l’oroscopo del 28 dicembre. Questi ultimi giorni sono stati piuttosto movimentati, pertanto, cercate di prendervi un po’ di tempo per voi per rimettervi in sesto.

Acquario. Le stelle vi esortano ad essere intensi e passionali in amore. Questo è un momento molto positivo sotto questo punto di vista, quindi, non nascondetevi dietro un dito.

Pesci. Siete desiderosi di attenzioni e di affetto. Dal punto di vista professionale potreste vivere dei momenti davvero interessanti, tuttavia, meglio attendere l’inizio dell’anno nuovo per fare dei progetti in grande.