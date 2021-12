Oroscopo 29 dicembre 2021: Cancro in ripresa, novità per Sagittario

Le previsioni dell’oroscopo del 29 dicembre esortano i nati sotto il segno del Cancro a darsi da fare per rimettersi in sesto. I Leone son un po’ contrariati, mentre per i Sagittario sono in arrivo delle novità.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Cercate di essere più ottimisti. Anche nel momento in cui la vita vi pone dinanzi degli ostacoli da superare, cercate di tirare sempre fuori il meglio di voi. Dal punto di vista sentimentale, dovete essere audaci.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 29 dicembre vi invitano a prendere con ottimismo le cose che vi capiteranno in questo periodo. I problemi non mancano a nessuno, tuttavia, a cambiare è il modo in cui essi vengono affrontati.

Gemelli. Le stelle sono in una posizione positiva, specie per quanto riguarda la vita sentimentale. In amore siete favoriti, quindi questo è il momento di rischiare e di farvi avanti.

Cancro. Giornata di ripresa dal punto di vista delle emozioni. Poco alla volta tutti i tasselli torneranno al loro posto, dovete solo avere ancora un altro po’ di pazienza. Sul lavoro, invece, da gennaio ci saranno dei cambiamenti.

Leone. Se le cose non sono andate o non stanno andando nel modo che avevate immaginato, forse è il caso di fermarvi un attimo a riflettere. Non prendete decisioni dettate dalla fretta.

Vergine. Ci sono delle situazioni da rivedere dal punto di vista sentimentale. Cercate di non essere troppo rigidi e prendetevi il giusto tempo per riflettere sul da farsi. Sul lavoro, invece, meglio non essere troppo puntigliosi.

Previsioni 29 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore è importante imparare a perdonare. Se ne vale davvero la pena, siate disposti ad andare avanti senza portare rancore. In ambito professionale, invece, ci sono delle novità in arrivo.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 29 dicembre denotano un inizio giornata molto produttivo. Dal punto di vista delle emozioni, invece, vi sentite piuttosto appagati, ma cercate di non fare colpi di testa.

Sagittario. Novità in arrivo. Chi è in attesa di un responso, potrebbe ricevere presto delle notizie. In ambito sentimentale, invece, la vostra relazione sta vivendo un momento di prova.

Capricorno. Mai arrendersi e mai fermarsi. Nella vita è importante andare sempre avanti per la propria strada e lottare malgrado tutto e tutti. Anche se ci sono degli ostacoli, meglio non essere troppo irruenti.

Acquario. Siete persone piuttosto precise e meticolose, pertanto, nel momento in cui qualcosa finisce per cambiare i vostri piani, voi potreste andare in tilt. In ambito professionale, invece, c’è un momento di tregua.

Pesci. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, questo è il momento di insistere e di provare il tutto per tutto. In amore è importante non essere troppo pretenziosi, pecie i single dovrebbero imparare ad allargare gli orizzonti.