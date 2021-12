GF Vip, Gianmaria aggredito da un topo: “Mi è saltato addosso quando…” la regia censura (VIDEO)

Non è la prima volta che si sentono strane storia dai concorrenti del reality show di Canale 5. In queste ore, infatti, è stato Gianmaria Antinolfi a fare un racconto da brividi in quanto ha svelato di essere stato letteralmente aggredito da un topo al GF Vip.

Il giovane ha raccontato con estrema minuzia di particolari la sua disavventura quando, improvvisamente, la regia ha staccato tutto. Ad ogni modo, vediamo cosa la produzione non è riuscita a censurare.

Gianmaria racconta di aver visto un topo al GF Vip

Qualche ora fa, Gianmaria Antinolfi ha raccontato ad alcuni coinquilini di essere stato aggredito da un topo al GF Vip. Il giovane ha spiegato che si stava recando in confessionale, tuttavia, quando ha aperto la porta ha fatto un incontro alquanto spiacevole. L’imprenditore ha detto di aver visto un topo posizionato sulla zona del confessionale dove solitamente si trovano le piramidi rosse. L’animale lo ha fissato e, improvvisamente, con un balzo gli è saltato addosso.

Gianmaria, chiaramente, non ha potuto fare a meno di ammettere di essersi spaventato moltissimo per quanto accaduto, sta di fatto che ha fatto un balzo all’indietro ed ha cominciato a scappare in giro per la casa. Nel momento in cui il giovane ha terminato il suo racconto, Giacomo Urtis che era presente è apparso inorridito all’idea di convivere con questi animaletti 24 ore su 24.

La regia prova a censurare, ma è troppo tardi

Purtroppo, non è la prima volta che qualcuno avvista qualche topo all’interno della casa del GF Vip e stavolta e stato Gianmaria a fare questo increscioso incontro. In ogni caso, la regia del programma ha preferito comunque provare a censurare le dichiarazioni del concorrente. Una volta che gli autori si sono resi conto della piega che stesse prendendo la conversazione, hanno provveduto a censurare gli audio di tutti i presenti.

Nel giro di poco tempo, poi, anche l’inquadratura è cambiata in modo da dirottare l’attenzione su di un altro argomento. Ad ogni modo, i fan più attenti, che in quel momento erano sintonizzati sulla diretta del GF Vip hanno ascoltato perfettamente il racconto del protagonista. Inoltre, per chi si fosse perso questo racconto esilarante, qui di seguito è riportato il video salvato da alcuni attenti spettatori. Come reagirà lo staff? Anche questa volta tutti si trincereranno dietro un rigoroso silenzio? Vedremo.