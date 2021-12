Chiara Ferragni e Fedez positivi al covid, paura per i figli: ecco come stanno (VIDEO)

Poche ore fa, Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato di essere risultati positivi al covid. I due si sottopongono periodicamente a tamponi di controlli a causa dei loro ritmi di vita piuttosto dinamici.

In una delle solite sessioni di routine, però, stavolta hanno scoperto di aver contratto il virus. La loro preoccupazione maggiore, chiaramente, va ai loro figli, che sono in casa con loro. Scopriamo, dunque, come stanno tutti e come gestiranno questa situazione.

L’annuncio di Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez sono positivi al covid. L’annuncio è stato dato dai diretti interessati attraverso i loro rispettivi account social. I protagonisti hanno esordito dicendo di aver effettuato il tampone molecolare semplicemente per controllo, in quanto non affetti da nessun tipo di sintomo particolare. Entrambi sono risultati positivi al virus, mentre i loro due figli, Leone e Vittoria, sono al momento negativi.

I due hanno asserito di essere piuttosto basiti da questa situazione, in quanto è stranissimo che i due bimbi non si siano contagiati essendo sempre a stretto contatto con loro. Ad ogni modo, bisogna attendere che passino altri giorni per poi poter effettuare nuovamente altri tamponi di controllo. La coppia, però, ci ha tenuto a tranquillizzare tutti i fan dicendo di stare piuttosto bene in quanto rientrano nella categoria di persone asintomatiche.

Figli negativi al covid

In ogni caso, sia Chiara Ferragni sia Fedez sono molto preoccupati per i loro figli in quanto temono che possano avere incubato il covid e quindi, potrebbero presto mostrare qualche sintomo. Ricordiamo che durante il Natale appena trascorso, i due piccoli non sono stati molto bene. Entrambi avevano la febbre e si sono dovuti sottoporre a delle cure mediche per cercare di arginare il raffreddore e i malesseri.

Anche in virtù di questo, la coppia credeva che i due fossero positivi al covi, ma in realtà non è stato così. Il momento, dunque, è piuttosto complicato in quanto i due genitori devono prendersi comunque cura dei loro figli, pertanto, devono prestare moltissima attenzione in casa e indossare sempre la mascherina. Malgrado questo, però, il rapper ha comunque trovato il modo di sdrammatizzare prendendo in giro sua moglie elencandole tutte le cose splendide che avrebbe voluto fare durante queste feste, mentre invece non potranno fare nulla.