Belen Rodriguez furiosa con Antonino per un commento pessimo contro sua figlia: ecco cosa è successo (FOTO)

In queste ore si è verificata una bufera sui social in quanto Antonino Spinalbese ha pubblicato un commento poco carino verso sua figlia e Belen Rodriguez ha dato di matto. La showgirl ha mostrato ai suoi fan uno scatto in cui lei teneva la piccola Luna Marie tra le sue braccia.

Il papà della bimba ha commentato al di sotto della foto in questione facendo una dichiarazione che, a quanto pare, non è andata affatto a genio alla modella. Scopriamo, nel dettaglio, cosa è successo e come ha reagito lei.

Il pessimo commento di Antonino verso sua figlia

Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese pare che le cose non vadano affatto bene, ma l’apice si è toccato nel momento in cui il giovane ha pubblicato un commento poco gradito verso sua figlia. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui la showgirl ha pubblicato una foto in cui solleva tra le sua braccia Luna Marie. Entrambe sono felici e gioiose ad ogni modo, dallo scatto è subito balzato all’occhio un dettaglio.

Nello specifico, nell’immagine si vedeva fortemente la differenza di tonalità di pelle tra Belen e sua figlia. Quest’ultima estremamente chiara e rosata, mentre la modella si è sempre contraddistinta per i suoi tratti sudamericani, scuri e marcati. Ebbene, al di sotto dello scatto in questione, dunque, Antonino ha insinuato che le due fossero perfette per la pubblicità della “Ringo”.

La reazione di Belen Rodriguez

Il commento di Antonino verso sua figlia, però, pare abbia infastidito parecchio Belen Rodriguez che, infatti, non ha esitato a reagire d’impulso. Invece di rispondergli a tono palesandogli il suo dissenso, Belen ha preferito direttamente cancellare l’immagine in questione. La giovane, dunque, ha rimosso ogni contenuti inerente sua figlia. Il suo gesto è stato subito notato dagli utenti del web che, infatti, non hanno perso tempo a commentare la faccenda.

Intanto, Belen si sta godendo questi giorni di vacanza con la sua famiglia e pare non ci sia affatto posto per Antonino nella sua vita. La famiglia Rodriguez, con tanto di fratelli, compagni e genitori, ha deciso di trascorrere le festività di capodanno in una baita in montagna. Pertanto, in queste ore la showgirl sta pubblicando una serie di contenuti volti solamente a mettere in evidenza il grande legame che li unisce tutti.