Riavvicinamento tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi? Il gesto inaspettato del telecronista (FOTO)

Una volta terminata la loro esperienza al GF Vip 5, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno avuto delle divergenze tali che li hanno spinti a prendere due strade opposte. All’origine del loro allontanamento ci sono cause che non sono mai state divulgate.

Ad ogni modo, dopo mesi di silenzi, di stoccate e frecciatine, pare che ci siano delle novità in arrivo. Oppini, infatti, ha fatto un gesto di distensione nei confronti del suo ex coinquilino. Scopriamo cosa è accaduto.

I problemi tra Francesco e Tommaso

Un po’ di ore fa, Francesco Oppini ha compiuto un gesto inaspettato sul suo profilo Instagram che lascia presagire un ipotetico riavvicinamento con Tommaso Zorzi. I due si sono conosciuti nella casa del GF Vip. Tra loro si è subito venuto a creare un legame molto forte, che li ha portati ad instaurare un’amicizia davvero interessante. Ad ogni modo, una volta usciti dalla casa e finito il reality show, le cose tra i due sono andate gradualmente raffreddandosi.

Inizialmente, sono cominciate a trapelare sul web delle notizie che facevano riferimento ad una possibile lite molto pesante avvenuta tra loro. Altri, invece, hanno associato la loro separazione a motivazioni legate alla gelosia morbosa che Zorzi ha sempre un po’ nutrito verso il suo amico. Ad ogni modo, queste sono sempre rimaste solamente delle congetture, in quanto i due non hanno mai palesato apertamente le ragioni del loro raffreddamento.

Il gesto inatteso di Oppini verso Zorzi

Tuttavia, in queste ore, come un fulmine a ciel sereno è sopraggiunta una notizia davvero interessante. Francesco Oppini, infatti, ha pubblicato una Instagram Storie dalla quale si evince un passo distensivo verso Tommaso Zorzi. Il commentatore sportivo ha pubblicato la foto del quadro che alcuni fan dipinsero durante il loro periodo di permanenza nella casa più spiata d’Italia. L’opera è una riproduzione dei due amici abbracciati.

Ebbene, oltre che pubblicare questo quadro, Francesco ha anche dichiarato di aver deciso che da gennaio tale quadro verrà affisso nel suo appartamento. Fino a questo momento il quadro si trovava all’interno di uno studio, ma da gennaio cambierà locazione. Questo, dunque, è stato visto da molti come un gesto di riavvicinamento tra i due. Sarà davvero così? Almeno per il momento, Tommaso ha preferito trincerarsi dietro un rigido silenzio non commentando minimamente la novità.