GF Vip, Alex Belli dice una frase criptica a Soleil Sorge che nessuno capisce: ecco cosa vuol dire (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, Alex Belli ha fatto una delle sue solite entrate di scena ed ha pronunciato una frase alquanto criptica. L’ex gieffino era in collegamento da casa in quanto affetto da una brutta bronchite.

Ad ogni modo, anche se a distanza, è stato comunque in grado di lanciare degli scoop di cui molti telespettatori stanno parlando. In particolare, durante un breve confronto con Soleil, ha detto delle parole inerenti il risvolto della medaglia che hanno generato sgomento. Vediamo cosa è emerso.

La frase criptica di Alex Belli

Alex Belli ha pronunciato una frase criptica durante il collegamento a cui ha dato luogo ieri sera al GF Vip. Alfonso Signorini si è collegato con lui per permettergli di interagire con i concorrenti. L’attore ha salutato tutti i presenti, ma ha “dimenticato” di fare il nome di Soleil. Il suo comportamento è stato notato da tutti i telespettatori che, infatti, sui social hanno commentato l’accaduto.

Tuttavia, a rendere particolarmente intrigante il suo intervento è stata una frase. Alfonso, ad un certo punto, lo ha fatto parlare con Soleil e Alex ha alluso al concetto relativo al risvolto delle medaglie. Nello specifico, il protagonista ha fatto riferimento a delle situazioni che cambiano con il tempo e che diventano imprevedibili. Ma che cosa avrà voluto dire con questa espressione? In molti se lo sono chiesti e gli stessi concorrenti sono rimasti piuttosto interdetti.

Ecco cosa ha voluto dire

In ogni caso, sul web c’è chi è riuscito ad interpretare quelle parole. Alcuni utenti del web, infatti, hanno spiegato il senso di quella frase criptica che Alex Belli ha pronunciato in collegamento al GF Vip. Nello specifico, l’attore potrebbe aver fatto uno spoiler nascosto di quello che accadrà dal momento in cui comincerà la seconda parte del reality show. Per essere ancora più specifici, Belli potrebbe aver lanciato la news flash che annuncerebbe, in maniera del tutto velata, l’ingresso in casa di Delia Duran.

Le rappresenterebbe il rovescio della medaglia, l’esempio che le situazioni possano cambiare, l’inizio della seconda parte di questa soap opera che è andata avanti per tre mesi. Ebbene sì, è molto probabile che la donna entrerà a far parte del GF Vip molto presto. Non ci resta che attendere per vedere cosa accadrà.