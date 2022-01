Il Paradiso delle signore trama 3 gennaio 2022: torna Flavia, Tina prende una decisione

A partire da lunedì 3 gennaio 2022 tornerà in onda Il Paradiso delle signore. I membri del grande magazzino si prepareranno a vivere i primi giorni del nuovo anno e molti di loro saranno entusiasti e pieni di progetti.

Tina, dal canto suo, prenderà una decisione importante che riguarda il suo intervento. Inoltre, non mancheranno i colpi di scena, come ad esempio il ritorno inaspettato della madre di Ludovica.

Spoiler 3 gennaio: la decisione di Tina

Nel corso della puntata di lunedì 3 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio sarà molto felice di accogliere l’inizio del nuovo anno. Il direttore dello shopping center ha tanti progetti in mente per il grane magazzino, pertanto, si metterà subito all’opera. Umberto, dal canto suo, avrà un’idea molto interessante che riguarda il Paradiso Market. Il commendatore, infatti, è convinto che se metterà in edicola la rivista dello shopping center riuscirà ad aumentare ancor di più i guadagni e il successo della rivista.

Su di un altro versante, invece, vedremo che Tina cambierà idea in merito al suo intervento. La donna, infatti, deciderà di sottoporsi all’operazione alle corde vocali che aveva rimandato per stare accanto a sua madre a seguito del suo malore. Adesso, però, pare che non ci siano altre ragioni per rinunciare a questa opportunità. La protagonista, così, parlerà con il medico, il quale le fisserà una nuova data.

Grande ritorno al Paradiso delle signore

Il giorno dell’operazione è fissato alla settimana seguente, pertanto, Tina deve prepararsi a sottoporsi all’intervento. Vittorio chiaramente, non potrà che starle accanto e darle tutto il suo supporto e sostegno. Al Paradiso delle signore, poi, nel corso della puntata del 3 gennaio 2022, vedremo che ci sarà anche un ritorno inatteso. La madre di Ludovica, infatti, tornerà in città. Questo, dunque, spingerà Marcello e Ludovica ad allontanarsi per un po’ di tempo.

Questo perché Flavia non è ancora al corrente della relazione che hanno instaurato sua figlia e il Barbieri. Malgrado il tentativo di nascondere la cosa, però, nel momento in cui la donna giungerà a Milano, si renderà immediatamente conto di qualcosa. Alcuni indizi, infatti, cominceranno a suscitare in lei dei grandi sospetti. La figlia di Anna, invece, lascerà senza parole Salvatore. La piccola Irene, infatti, deciderà di dare al giovane un disegno fatto da lei.