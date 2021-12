Delia Duran, il presunto amante entra al GF Vip con lei? Carlo rompe il silenzio e svela: “Lei mi ha proposto una cosa a tre” (VIDEO)

Carlo Cuozzo, il presunto amante di Delia Duran, ha deciso di rompere il silenzio sui social e di rivelare, in maniera fin troppo dettagliata, tutti i retroscena della loro relazione segreta. Il protagonista, inoltre, ha dichiarato di avere tutte le intenzioni di entrare nella casa del GF Vip insieme a Delia.

Il motivo principale per il quale desidera fare tutto ciò sta nel fatto che vuole dimostrare chi sia realmente Delia. Inoltre, ha anche intenzione di farla pagare ad Alex Belli. Scopriamo tutto quello che è emerso.

Il video intervista del presunto amante di Delia Duran

In queste ore, il presunto amante di Delia Duran, quello immortalato nelle foto mostrate poi ad Alex Belli, ha pubblicato un video intervista su Instagram. In tale occasione ha svelato tutto quello che c’è stato realmente tra lui e la modella e non solo. In particolar modo, Carlo ha asserito che tra loro ci sia stato un flirt segreto mentre ALlex si trovava all’interno della casa del GF Vip. I due si son conosciuti in un locale e poi sono andati in albergo insieme.

In tale luogo, poi, hanno trascorso anche la notte insieme. Delia sembrava particolarmente presa da lui e desiderosa di tradire suo marito. Carlo, inoltre, ha anche rivelato una proposta indecente che avrebbe fatto la Duran mentre erano in hotel. Nello specifico, la donna avrebbe chiesto a Carlo di andare a letto anche con una sua amica di nome Claudia. L’imprenditore napoletano, però, pare abbia rifiutato. (Continua dopo il video)

Carlo desiderosi di entrare al GF Vip con Delia

Nel corso del video intervista, poi, il presunto amante di Delia Duran ha fatto ascoltare anche degli audio privati in cui la donna raccontava di essere stata con lui e di avere tutte le intenzioni di lasciare suo marito. Alla fine, però, le cose non sono andate in questo modo, per tale ragione Carlo sente il bisogno di vendicarsi. Il giovane, infatti, ha detto di essere desideroso di entrare nella casa del GF Vip per andare nuovamente a letto con Delia.

In questo modo, farebbe un dispetto ad Alex Belli e porterebbe anche alla luce la vera natura della Duran. Non è stato difficile intuire dalle parole di Carlo un certo rammarico per tutto quello che è accaduto e un certo disprezzo per il comportamento assunto dalla modella in questa circostanza. Insomma, a partire da gennaio si prospettano grandi colpi di scena al GF Vip.