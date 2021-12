Lorenzo Amoruso lapidario contro Clarissa Selassiè: “Bimba inutile e viziata, porta rispetto” (FOTO)

Durante la puntata di ieri del GF Vip, Alfonso Signorini ha mostrato a Manila Nazzaro un commento velenoso di Clarissa Selassiè contro di lei e il compagno Lorenzo Amoruso è intervenuto. L’atleta ha risposto per le rime alla principessa non mandandola certamente a dire.

In particolar modo, il protagonista ha accusato la ragazza di essere davvero povera d’animo e di essere stata pessima per il suo intervento. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato.

Il messaggio di Lorenzo Contro Clarissa

Clarissa Selassiè ha pubblicato un post al veleno contro Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è subito sceso in campo. Nel corso della messa in onda di ieri sera del GF Vip, Manila ha preso visione del velenoso messaggio della principessa uscita, la quale ha accusato la concorrente di essere falsissima. Secondo il suo punto di vista, la Nazzaro parlerebbe male di tutti alle loro spalle. Queste accuse hanno provato molto la donna, sta di fatto che, successivamente, si è lasciata andare ad un pianto di sfogo.

Il suo compagno Lorenzo, chiaramente, non è potuto restare inerme dinanzi un simile malessere da parte della sua donna. Per tale ragione, l’uomo è intervenuto sui social per manifestare il suo punto di vista. L’atleta ha esordito definendo “piccola” Clarissa, ma non per la sua età, bensì per il suo modo di agire e di comportarsi. Le cose che ha detto contro la sua compagna sono davvero spregevoli, specie perché prive di verità.

Amoruso asfalta la Selassiè e i fan appoggiano

Successivamente, poi, Lorenzo Amoruso ha insultato Clarissa Selassiè dandole della bambina viziata e definendola una persona completamente inutile. Invece di comportarsi in un modo così infantile dovrebbe imparare a portare rispetto per una persona che l’ha sempre difesa e sostenuta. Insomma, si è trattato di un intervento piuttosto pungente che, tuttavia, ha riscontrato il favore di moltissime persone.

Diversi fan, infatti, hanno condiviso il suo commento e si sono mostrati completamente schierati dalla parte della Nazzaro. Chi gestisce l’account di Manila, inoltre, ha deciso di condividere sul profilo della concorrente la storia del suo compagno per cercare di infondere coraggio alla protagonista. In casa, nel frattempo, soprattutto Katia sta consolando la showgirl, la quale sembra continuare ad essere piuttosto delusa dalle parole e dalle infamie pronunciate da Clarissa.