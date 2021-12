Oroscopo 30 dicembre 2021: Leone in fermento, Scorpione verso delle novità

Le previsioni dell’oroscopo del 30 dicembre 2021 esortano i Leone a non essere troppo frettolosi. I Sagittario devono mantenere la calma, mentre gli Ariete possono pensare in grande.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Di solito siete persone molto razionali, che amano andarci con i piedi di piombo dinanzi ogni situazione. Ad ogni modo, stavolta potrete levarvi qualche soddisfazione in più lasciandovi andare.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 30 dicembre vi esortano a chiudere questo anno in bellezza. Tutti quelli che erano in attesa di grandi risposte, potrebbero rimanere stupiti. In amore farete scintille.

Gemelli. Dal punto di vista sentimentale ci sono dei cambiamenti in arrivo. Ad ogni modo, cercate di mantenere la calma e di non mostrarvi troppo eccentrici. Ricordate che con calma e determinazione si ottiene tutto.

Cancro. Le opportunità capitano quando meno le si aspettano e vanno sicuramente colte al volo. I prossimi due giorni sono piuttosto impegnativi per quanto riguarda la sfera professionale. Siate cauti.

Leone. Molte cose bollono in pentola e voi siete in fibrillazione. Ad ogni modo, cercate di non essere troppo impazienti e frettolosi. Aspettate ancora un po’ di tempo prima di sfoderare tutte le vostre carte vincenti.

Vergine. In questo periodo potreste essere molto felici e gioiosi di riabbracciare una persona cara. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, attenti a qualche piccola discussione tra oggi e domani.

Previsioni 30 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Buon momento per quanto riguarda l’amore. Questo è il momento giusto per recuperare se avete avuto qualche discussione di recente. In ambito professionale, invece, è meglio non essere troppo pretenziosi.

Scorpione. Il 2022 sarà un anno pieno di novità per molti dei nati sotto questo segno. Se state pensando di allargare la famiglia o di dare il via a nuovi progetti, questo è il momento giusto per farlo.

Sagittario. L’Oroscopo del 30 dicembre 2021 vi invita a non perdere la calma e, soprattutto, la pazienza. Anche se state vivendo delle situazioni piuttosto provanti, cercate di avere la forza e la determinazione di guardare sempre avanti.

Capricorno. Le vostre intenzioni sono buone, solo che manca quel pizzico di fortuna che potrebbe aiutarvi a rendere le giornate più gioiose. In amore dovete essere audaci, non risparmiatevi.

Acquario. Circondatevi dell’amore delle persone care. Se state vivendo un momento piuttosto turbolento sul lavoro, mantenete la calma e staccate un po’ la spina. Le situazioni si sbloccheranno dalla prossima settimana.

Pesci. Di solito in questo periodo si ha l’abitudine di rimandare tutto a gennaio. Ebbene, anche voi non potete esimervi dal rispettare questa tradizione, quindi, cercate di godervi con calma e serenità questi ultimi giorni dell’anno.