Oroscopo 31 dicembre 2021: Vergine devono risolvere situazioni, Bilancia titubanti

Le previsioni dell’oroscopo dell’ultimo giorno dell’anno, il 31 dicembre, esortano la maggior parte dei segni a fare il punto della situazione in modo da capire fin dove si è arrivati. Gli Ariete sono un po’ giù, mentre i Capricorno sono audaci.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete un po’ giù di corda. Cercate di mantenere un profilo basso dal punto di vista professionale, meglio non esagerare. In ambito sentimentale, invece, apritevi di più con le persone che amate.

Toro. Buon momento per l’amore. Questo è il momento adatto per esternare i vostri sentimenti e per mostrare alle persone che amate tutta la vostra riconoscenza. Ricordate che fa sempre bene sentirsi dire cose belle.

Gemelli. L’Oroscopo del 31 dicembre vi invita ad essere premurosi nei confronti delle persone care. Nel lavoro è importante essere sinceri e onesti. Non permettete a nessuno di mettervi i bastoni tra le ruote.

Cancro. Le stelle vi invitano a fare il punto della situazione. Quest’anno vi ha portato via delle cose ma, allo stesso tempo, ve ne ha donate delle altre. Cercate di vedere il positivo, anche laddove vi sembra che non ci sia nulla di buono.

Leone. Le vostre intenzioni sono buone, ma potreste scarseggiare di opportunità. In ambito sentimentale è importante essere audaci e non lasciare nulla in sospeso. Meglio risolvere le faccende incresciose al più presto.

Vergine. Tutti i nodi stanno per venire al pettine. Coloro i quali avevano delle situazioni in sospeso, potranno risolverle quanto prima. Dal punto di vista professionale, invece, potete prendervi una meritata pausa.

Previsioni da Bilancia a Pesci 31 dicembre

Bilancia. Siete un po’ incerti su di una decisione da prendere. Chi è in attesa di un responso potrebbe presto ricevere delle informazioni alquanto positive. Cercate di non essere troppo rigidi con voi stessi.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo dell’ultimo giorno dell’anno, ovvero il 31 dicembre, vi invitano a fare il punto della situazione e ad apprezzare di più il valore di tutte le cose che avete ottenuto fino a questo momento.

Sagittario. Il miglior riconoscimento per la fatica fatta non è dove si arriva, ma ciò che si impara inseguendo la meta. Interiorizzate questo concetto e cercate di farlo vostro il più possibile.

Capricorno. In amore siete molto audaci. Oggi vi sentite potenti e in grado di ottenere ogni risultato. Ad ogni modo, cercate di non commettere degli errori di valutazione dettati dalla troppa fretta.

Acquario. Qualche piccolo alto e basso in amore potrebbe rendere il vostro umore un po’ più cupo. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, è tempo di darvi da fare e di non lasciare che siano gli altri a spronarvi.

Pesci. Siete impavidi e intraprendenti. Queste sono qualità che vi porteranno molto lontano dal punto di vista professionale. Cercate di adoperare la stessa determinazione anche per quanto riguarda l’amore.