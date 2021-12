GF Vip, i concorrenti puniti per la scarsa igiene in casa: ecco cosa succederà (VIDEO)

In queste ore, i concorrenti del GF Vip sono stati puniti dagli autori del programma. Nello specifico, Manila Nazzaro e Soleil Sorge hanno avuto il compito di leggere un duro comunicato scritto dallo staff per tutti i protagonisti di questa edizione del reality show.

All’interno di tale documento è presente una severa punizione che ha colpito tutti per la loro scarsa igiene in casa. La produzione ha deciso di prendere dei provvedimenti. Scopriamo nel dettaglio quello che accadrà ai protagonisti.

La scarsa igiene dei concorrenti

I concorrenti del GF Vip sono stati puniti per la loro scarsa igiene in casa. Durante la messa in onda del 27 dicembre è stato affrontato lo spinoso tema delle pulizie. Specie Manila si è lamentata con i suoi compagni d’avventura per il mancato rispetto dei turni relativi alle faccende domestiche. Il suo attacco è andato principalmente a Lulù, la quale ha saltato diversi turni durante i quali avrebbe dovuto lavare i piatti. Questo, dunque, ha spinto la Nazzaro ad infervorarsi parecchio.

Ad ogni modo, la Selassiè non è affatto l’unica ad essere poco collaborativa e pulita all’interno della casa. Signorini, infatti, ha parlato anche di bagni sporchi e di una scarsa collaborazione e operatività da parte di molti dei presenti. Proprio in virtù di questo, gli autori hanno deciso di infliggere un’amara pena ai concorrenti nella speranza di invogliarli a cimentarsi di più nei doveri di casa.

Ecco come sono stati puniti i membri del GF Vip

In particolar modo, i concorrenti del GF Vip sono stati puniti attraverso il budget settimanale. Tutti i membri, infatti, fino a questo momento, avevano la possibilità di usufruire di 380 euro a settimana per poter effettuare la spesa per tutti. Questa settimana, invece, tale importo è stato drasticamente ridotto ed è sceso a 266 euro. Si tratta di una riduzione di ben 120 euro che sicuramente andrà a rendere più pesante la convivenza per tutti.

Al momento, non si sa per quante settimane durerà questa punizione. Per adesso si sa solamente che per tutta questa settimana i concorrenti dovranno accontentarsi di questa cifra. Molto probabilmente, a seconda di come andrà la situazione cominceranno ad esserci delle novità. I concorrenti, chiaramente, non hanno preso affatto di buon grado questa notizia. Non ci resta che attendere per scoprire come se la caveranno.