GF Vip, Delia Duran denuncia Carlo, il presunto amante: “Ho dato incarico al mio legale…” (FOTO)

Dopo le recenti dichiarazioni di Carlo Cuozzo, il presunto amante di Delia Duran, la donna ha deciso di sporgere denuncia contro di lui. L’uomo ha dichiarato nel corso di un video intervista di essere stato a letto con Delia e non solo.

La donna, allora, per tutelarsi da tali dichiarazioni, ha pubblicato un contenuto su Instagram in cui ha affermato di aver dato mandato al suo legale di intervenire. Scopriamo cosa è successo.

Le gravi dichiarazioni di Carlo Cuozzo

Solo ieri, Carlo Cuozzo aveva pronunciato delle dichiarazioni davvero molto pesanti e gravi sul conto di Delia Duran, sta di fatto che la donna ha sporto denuncia. L’imprenditore napoletano ha affermato di aver avuto un flirt con la modella, consumatosi la sera che sono state scattate quelle foto mostrate anche ad Alex Belli. I due sarebbero andati anche in hotel insieme e avrebbero trascorso una notte di passione. A testimonianza delle sue affermazioni, Carlo ha pubblicato anche degli audio emessi da Delia.

Ad ogni modo, la donna non è rimasta certamente in silenzio dinanzi simili dichiarazioni. Per tale ragione, ha deciso di rompere il silenzio sui social ed ha asserito che quanto appena espresso dal giovane sia tutto falso. La compagna di Alex Belli, infatti, ha esordito dicendo di aver già dato mandato ai suoi legali di agire nelle sedi opportune contro il tizio in questione.

Delia Duran sporge denuncia

Nella denuncia, Delia Duran ha accusato Carlo Cuozzo di averla infangata e diffamata pubblicamente solo per avere un po’ di visibilità. Stando a quanto espresso dalla modella, dunque, tutte le dichiarazioni fatte dal napoletano sarebbero completamente inventate. La versione di Delia è, infatti, differente dalla sua. La donna ha asserito di aver dato luogo solo a un finto tradimento, organizzato ad hoc con dei fotografi, solo per far ingelosire Alex Belli.

Tra loro due, dunque, non ci sarebbe stato nulla di più, mentre Carlo ha parlato di notti di passione e, addirittura, di proposte indecenti. Ad ogni modo, adesso la verità verrà affrontata e trattata nelle sedi opportune, dato che la denuncia pare sia appena partita. Nel frattempo, continuano a spuntare conferme in merito alla partecipazione di Delia al GF Vip. La donna dovrebbe essere l’ultima concorrente ad entrare durante la seconda parte del programma di Alfonso Signorini.