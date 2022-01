Oroscopo del giorno 1 gennaio 2022: come cominciano l’anno tutti i segni da Ariete a Pesci

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 1 gennaio 2022 esortano i nati sotto il segno dell’Ariete a cominciare con il piede giusto questo nuovo anno. Per i Capricorno e i Cancro sono previste novità sul lavoro.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le previsioni dell’oroscopo del primo giorno dell’anno, sabato 1 gennaio, esortano i nati sotto questo segno ad essere più ottimisti. Anche se le cose non vanno esattamente nel modo sperato, meglio essere positivi.

Toro. Giornata un po’ fiacca per quanto riguarda le emozioni. Dopo aver trascorso gli ultimi giorni del 2021 in maniera piuttosto intrigante, adesso è giunto per voi il momento di fare un po’ di chiarezza.

Gemelli. In amore siete favoriti. L’anno nuovo vi porta anche tante novità. Sia dal punto di vista personale, sia professionale ne uscirete profondamente arricchiti. Chiarite le cose in sospeso in famiglia.

Cancro. Giornata di riflessioni per molti dei nati sotto questo segno. Dal punto di vista sentimentale siete molto audaci, mentre in ambito professionale attenzione ai cambiamenti, essi sono previsti quanto prima.

Leone. In ambito professionale ci sono delle grandi novità in arrivo, ad ogni modo, dovete essere pazienti. Se state pensando di cimentarvi in nuovi progetti, valutate attentamente i pro e i contro e non prendete decisioni affrettate.

Vergine. In amore ci sono delle situazioni in sospeso. Se una persona non è stata all’altezza delle vostre aspettative, non siate troppo rigidi. Dal punto di vista professionale, invece, si è conclusa una settimana poco impegnativa, ma la prossima potrebbe non essere così.

Previsioni 1 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata alquanto fiacca per molti di voi. Cercate di approfittare del tempo a vostra disposizione per concentrarvi un po’ di più sui vostri affetti e sulle persone a cui tenete di più.

Scorpione. L’oroscopo di oggi vi invita a stare di più con la famiglia e con le persone care. Nell’ultimo periodo siete stati un po’ schivi, tuttavia, cercate di essere cauti e di non trascurare chi non lo merita.

Sagittario. Nel lavoro siete sicuri di voi e l’anno nuovo vi porterà tante soddisfazioni. Ad ogni modo, cercate di non trascurare troppo gli affetti anteponendo costantemente le faccende di tipo professionale.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo dell’1 gennaio 2022 invitano i nati sotto questo segno a stilare una lista di buoni propositi, in quanto sono in arrivo delle grandi novità e dei cambiamenti significativi, specie per quanto riguarda il lavoro.

Acquario. Nel lavoro ci sono delle belle novità in arrivo. Se state aspettando una risposta importante, essa potrebbe arrivare nel giro di qualche giorno. Imponetevi come buon proposito quello di essere più pazienti.

Pesci. Buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Se state vivendo una relazione appena nata, cercate di andarci con i piedi di piombo. In ambito professionale, invece, siate intraprendenti.