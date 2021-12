Jessica Selassiè si intrufola nel letto con Alessandro e Sophie, poi la battuta infelice che fa discutere (VIDEO)

Gli animi nella casa del GF Vip stanno diventando piuttosto bollenti. Nel corso della notte appena trascorsa, infatti, Jessica Selassiè ha compiuto un gesto alquanto inatteso verso Alessandro e Sophie.

I due, come sempre, si trovavano nel letto insieme pronti per lasciarsi andare tra le braccia di Morfeo, quando la principessa ha cominciato a comportarsi in un modo che molti hanno reputato discutibile. Scopriamo tutto quello che è accaduto.

Il brutto gesto di Jessica verso Alessandro e Sophie

Tra Alessandro e Sophie si sta venendo a creare un legame sempre più forte, ma Jessica Selassiè continua ad intromettersi generando un bel po’ di sgomento. Stanotte, ad esempio, i due si trovavano sotto le coperte insieme in atteggiamenti piuttosto romantici. Ad un certo punto, però, Jessica si è intrufolata tra le coperte insieme a loro ed ha cominciato a comportarsi in modo strano. Nello specifico, ha fatto delle allusioni e lanciato delle frecciatine ai due ragazzi.

Ad un certo punto, poi, si è resa conto, forse, di essere un tantino di troppo, sta di fatto che ha deciso di allontanarsi e di tornare nel suo letto. La giovane, allora, ha salutato i due coinquilini ed ha cominciato a fare delle allusioni che molti hanno reputato volgari e fuori contesto. In particolare, rivolgendosi a Sophie, l’ha esortata a smetterla e a rimandare a domani ciò che avrebbe voluto fare con Basciano. (Continua dopo il video)

Il web contro la Selassiè

La Codegoni non ha compreso le allusioni della sua amica, sta di fatto che le ha chiesto cosa intendesse dire. Jessica, allora, con fare ammiccante, ha detto che le persone in stanza volessero dormire, pertanto, i due avrebbero dovuto rimandare al giorno seguente le loro effusioni romantiche. A questa provocazione di Jessica Selassiè né Sophie né, tanto meno, Alessandro hanno proferito parola.

Agli utenti del web, però, non è passato certamente inosservato il comportamento della giovane. Secondo molti, infatti, Jessica si starebbe comportando in modo davvero infantile nei confronti dei due ragazzi. Altri, invece, ci stanno andando giù in maniera decisamente più pesante e stanno accusando le principesse di essere entrate in casa solo con l’obiettivo di instaurare rapporti sentimentali, o per meglio dire fisici, con chiunque capitasse loro a tiro. Come replicheranno le dirette interessate a queste provocazioni?