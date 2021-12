Belen Rodriguez replica a Nina Moric dopo le gravi accuse sul figlio Carlos: ecco cosa ha detto (FOTO)

In questi giorni, su molte pagine di gossip sta tenendo banco la guerriglia attuata da Nina Moric ai danni di Belen Rodriguez. Nello specifico, la modella croata ha accusato la showgirl di aver provato a sedurre e a portare sulla cattiva strada suo figlio Carlos.

Tali dichiarazioni hanno sollevato in men che non si dica un’enorme polemica, implicando l’intervento dei diretti interessati sulla vicenda. L’unica che non aveva ancora proferito parola era Belen, ma adesso è arrivato anche il suo turno. Ecco cosa ha detto.

Le accuse di Nina Moric

Belen Rodriguez ha deciso di replicare, a modo suo, alle accuse mosse di recente da Nina Moric. Quest’ultima ha fatto delle insinuazioni molto gravi asserendo che la showgirl avesse provato a convincere Carlos a fumare e a baciarla. Queste dichiarazioni sono state smentite dal ragazzo che, attraverso delle Instagram Stories ha accusato la madre di aver raccontato un cumulo di bugie. Anche Fabrizio Corona è intervenuto sulla vicenda attaccando pesantemente la sua ex moglie.

In ogni caso, l’unica che non si era ancora espressa sulla vicenda era Belen. La donna, però, ha deciso di pubblicare alcuni commenti per esprimere la sua opinione. Nello specifico, ha pubblicato la foto di Sophie Loren ed ha aggiunto una didascalia piuttosto pungente, ovvero, ha dichiarato che lei è l’unica donna a cui chiederebbe un autografo. Queste parole sono state una palese frecciatina a quanto dichiarò Nina un po’ di tempo fa.

La replica di Belen Rodriguez

Nina Moric, infatti, dichiarò che Belen Rodriguez le avesse chiesto un autografo. Un utente ha fatto notare alla showgirl questo particolare e la donna ha risposto dicendo che neppure questa cosa fosse vera. Quel “neppure” per molti starebbe a significare una stoccata contro la modella croata per tutte le fasulle dichiarazioni fatte in questo peirodo. Con queste parole, quindi, Belen ha voluto ribadire, ancora una volta, che quello che ha dichiarato la Moric su Carlos è completamente falso. (Continua dopo il post)

Nel frattempo, come se non bastasse il caos che si è venuto a creare in queste ore, Nina ha pubblicato un nuovo post alquanto critico nei confronti di Fabrizio Corona. La donna, infatti, ha esortato in maniera velata l’uomo di pensarci bene prima di giudicarla in quanto neppure lui è una persona perfetta.