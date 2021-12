Valeria Marini fa una piccante richiesta agli autori del GF Vip: ecco cosa vorrebbe, fan basiti

In queste ore, Valeria Marini si è resa protagonista di una richiesta alquanto piccante agli autori del GF Vip. I concorrenti stavano stilando la lista della spesa quando, improvvisamente, la showgirl ha detto di desiderare una cosa in particolare.

Si tratta di un oggetto piuttosto piccante, che infatti ha lasciato tutti senza parole, sia all’interno sia all’esterno della casa. Scopriamo nel dettaglio quale sia stata la bizzarra richiesta della protagonista.

Concorrenti del GF Vip provati per la riduzione del budget

I concorrenti del GF Vip sono stati puniti a causa della loro scarsa igiene in casa. Per tale ragione, questa settimana dovranno effettuare la spesa per tutti usufruendo di 266 euro, invece che di 380. Si tratta di una riduzione piuttosto drastica che, sicuramente, sta incidendo negativamente sulla psicologia dei personaggi. Ad ogni modo, i concorrenti hanno cominciato a stilare la lista della spesa, consci del fatto che avrebbero dovuto redigerla con estrema attenzione a causa della riduzione del budget.

Ciascun protagonista ha espresso le proprie preferenze, dicendo cosa sarebbe stato necessario acquistare. Quando è arrivato il turno di Valeria Marini, però, la donna ha fatto una richiesta alquanto piccante agli autori. Soleil Sorge si è rivolta alla coinquilina e le ha chiesto se avesse delle richieste specifiche da fare. Ebbene, dinanzi tali parole, ka showgirl ha spiazzato tutti.

La piccante richiesta di Valeria Marini

In particolare, Valeria Marini ha chiesto agli autori del GF Vip di procurarle un vibratore, richiesta piuttosto azzardata e piccante. I presenti in casa, chiaramente, non hanno potuto fare a meno di scoppiare a ridere. Anche al di fuori delle quattro mura, però, molti utenti del web hanno commentato l’accaduto dicendosi esilarati dalla schiettezza e dalla simpatia della donna. Le dichiarazioni di Valeria, infatti, hanno fatto il giro del web in men che non si dica.

Su Twitter tutti hanno cominciato a commentare la vicenda dicendo che la showgirl sia davvero una macchietta all’interno della casa più spiata d’Italia. Ad ogni modo, le possibilità che la richiesta della donna venga assecondata dagli autori è davvero remota. Ad ogni modo, non ci resta che attendere per vedere se la faccenda verrà ironicamente trattata in qualche modo, oppure se la faccenda andrà a sgonfiarsi lentamente con il passare dei giorni. Intanto, continuano le tensioni tra i protagonisti a causa della riduzione del budget.