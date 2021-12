Colpo di scena al GF Vip, salta l’ingresso di Delia Duran? Ecco cosa è successo (FOTO)

Delia Duran sarebbe dovuta entrare nella casa del GF Vip nel corso delle prossime puntate. La notizia è stata diffusa sul web in via ufficiosa, ma ormai stava prendendo sempre più piede. Ad ogni modo, in queste ore c’è stato un colpo di scena.

La compagna di Alex Belli, infatti, pare che non entrerà nella casa più spiata d’Italia, almeno non nell’imminente futuro. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo e semmai dovesse cambiare qualcosa.

Perché salta l’ingresso di Delia Duran al GF Vip

In queste ore sono trapelate delle notizie alquanto interessanti in merito al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In particolar modo, l’argomento che maggiormente tiene banco in queste ore riguarda l’ipotetico ingresso nella casa del GF Vip di Delia Duran. Quest’ultima sarebbe dovuta essere l’ultima chicca del conduttore. Lei, infatti, era stata pensata come ultima concorrente ad entrare in casa durante questa seconda trance del reality show.

In particolar modo, Delia avrebbe dovuto fare il suo ingresso trionfale tra il 3 e il 10 gennaio, tuttavia, pare che questo non avverrà. Il motivo risiede nel fatto che la donna avrebbe effettuato un tampone di controllo e sarebbe risultata positiva al covid. Per tale ragione, almeno fino a quando non si negativizzerà, non potrà varcare la soglia della porta rossa. Al momento, dunque, sarebbe in isolamento domiciliare in attesa che cambino le cose e per ora non manifesta sintomi.

La lettera commovente di Alex Belli

Questa complicazione, dunque, potrebbe allungare di parecchio i tempi di attesa e potrebbero addirittura annullare totalmente l’ingresso di Delia Duran nella casa del GF Vip. Tuttavia, dopo la diffusione di questa informazione, Delia ha pubblicato un post in cui pare abbia smentito la sua positività al covid. La situazione, dunque, si fa incresciosa. Ad ogni modo, Alex Belli continua a stare al fianco della sua compagna anche in questo momento così complesso.

Proprio in queste ore, infatti, è stata pubblicata su Novella 2000 una lettera che Alex ha voluto scrivere alla sua donna, anche se i due vivono insieme. All’interno di tale missiva, l’attore ci ha tenuto a spiegare quanto tenga a lei e quanto Delia rappresenti per lui un perno fondamentale nella sua vita. Anche se all’esterno può risultare piuttosto difficile comprendere il loro modo di vivere e di agire, loro sono anime gemelle, che si sono trovate e si sono scelte.