Il Paradiso delle signore spoiler 4 gennaio: lite tra Flavia e Ludovica, Gloria soffre

Gli spoiler della puntata di martedì 4 gennaio del Paradiso delle signore rivelano che Flavia e Ludovica si troveranno a fare un confronto davvero molto duro. La giovane ne uscirà distrutta, al punto che correrà immediatamente da Marcello per farsi consolare.

Per quanto riguarda Veronica e Ezio, i due cominceranno a parlare in maniera alquanto ufficiale ed aperta del loro matrimonio. Questo farà soffrire molto Gloria, la quale ha appena appreso delle novità inerenti la vita sentimentale del suo ex.

Gloria sta male al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 4 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che le cose tra Veronica e Ezio andranno a gonfie vele. I due parleranno a tutti dell’intenzione di convolare a nozze e la questione genererà qualche malumori. Specie Gloria, chiaramente, non prenderà di buon grado la cosa. Ad ogni modo, Veronica sarà molto entusiasta non solo per questa notizia, ma anche per sua figlia. Nello specifico, ha intenzione di conoscere quanto prima il ragazzo che la giovane sta frequentando.

Gemma, però, continuerà a comportarsi in modo piuttosto vago evitando di presentare Marco a sua madre. Nel frattempo, il giovane riceverà una notizia inaspettata. Nel dettaglio, gli verrà assegnato un incarico professionale che lo porterà a trascorrere molte ore al fianco di Stefania. Questo, chiaramente, renderà molto nervosa la giovane, che teme che la sua sorellastra possa ingelosirsi nel caso in cui dovesse scoprirlo.

Spoiler 4 gennaio: lite tra Ludovica e Flavia

Flavia, invece, si troverà a fare una scoperta. Nello specifico, la donna reperirà una cravatta in casa di sua figlia e non potrà fare a meno di chiederle delle spiegazioni. Nella puntata di martedì 4 gennaio del Paradiso delle signore, dunque, vedremo che le due donne si troveranno ad avere uno scontro piuttosto acceso. La Brancia metterà con le spalle al muro sua figlia, spronandola a dire la verità.

La discussione genererà molto turbamento in Ludovica, che infatti non potrà fare a meno di andare via e di recarsi a casa di Marcello per farsi confortare da lui. A quanto pare, confessare alla madre la verità in merito alla sua vita sentimentale non si rivelerà essere una mossa giusta per Ludovica. Nel frattempo, Marcello p tornato sotto lo stesso tetto di Armando. Gloria, dal canto suo, sarà molto provata per quanto appreso su Ezio e Veronica.