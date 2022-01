Oroscopo di domenica 2 gennaio 2022, classifica: Toro ben posizionati, Acquario nervosetti

Le previsioni dell’oroscopo di domenica 2 gennaio 2022 esortano i nati sotto il segno dell’Acquario a darvi una calmata. Per quanto riguarda i Toro, invece, sono ben posizionati insieme ai Gemelli e ai Capricorno.

Oroscopo primi sei segni

1 Capricorno. Ottimo momento per risolvere le faccende di cuore in sospeso. Non perdete tempo dietro persone che non lo meritano. Una volta apprezzato il valore di ciò che siete sarà molto difficile tornare indietro.

2 Toro. I nati sotto questo segno stanno vivendo un momento molto interessante e positivo per quanto riguarda i sentimenti. Dal punto di vista professionale, questo è il mese dei grandi progetti e delle risposte.

3 Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 2 gennaio vi invitano a mettere da parte i rancori in amore e a farvi avanti. Dal punto di vista professionale ci sono delle novità, ma dovete essere più audaci.

4 Sagittario. Le stelle sono positive soprattutto per quanto riguarda il lavoro. In amore, invece, ci sono degli alti e bassi, tuttavia, a partire dalla prossima settimana potrete anche voi tirare un sospiro di sollievo.

5 Scorpione. Giornata intrigante sul fronte delle emozioni. Attenti a un ritorno dal passato che potrebbe scombussolare i vostri piani e progetti. Non prendete decisioni affrettate e ponderate tutto con attenzione e lucidità.

6 Ariete. Non fatevi passare troppi grilli per la testa. In questo periodo siete molto suscettibili e vulnerabili e questo potrebbe rivelarsi un problema. In ambito sentimentale, invece, siate più indipendenti.

Previsioni 2 gennaio ultimi sei segni

7 Leone. Oggi vi sentite molto produttivi, tuttavia, saranno le occasioni a scarseggiare. Se siete in procinto di prendere una decisione, ponderate attentamente tutti i pro e i contro e non lasciatevi condizionare dal parere altrui.

8 Bilancia. Spesso tendete ad affidarvi troppo alle altre persone finendo per perdere la vostra indipendenza. Non assumete questo genere di atteggiamento e impegnatevi di più per raggiungere i vostri obiettivi.

9 Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del 2 gennaio vi esortano a godervi questa prima domenica del mese di gennaio in totale relax. Circondatevi delle persone care e dei vostri affetti in quanto la settimana che sta per cominciare si prospetta molto fervida di appuntamenti.

10 Vergine. Siete molto intransigenti su alcune tematiche e questo potrebbe rendervi particolarmente algidi. In ogni caso, è sempre bene non prendere decisioni troppo affrettate e siate più lungimiranti.

11 Acquario. Buon momento per quanto riguarda le emozioni, anche se siete un po’ turbati per qualcosa. Questo non vi consentirà di godervi appieno la serenità con i vostri cari e i vostri affetti.

12 Pesci. Non siete al top della vostra forma fisica, pertanto, potrebbe essere piuttosto elevato il rischio di incorrere in qualche discussione scocciante e fuori luogo. Imparate ad apprezzare di più quello che avete.