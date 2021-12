GF Vip, Alessandro scopre che Jessica lo ha nominato e dà di matto: “Stron**te…” (VIDEO)

In queste ore, Sophie Codegoni ha svelato ad Alessandro Basciano che Jessica Selassiè durante la scorsa puntata del GF Vip lo ha nominato. Nel momento in cui l’ex tronista di Uomini e Donne ha appreso questa notizia ha dato di matto.

Alessandro non si aspettava minimamente un simile trattamento da parte della principessa, che ancora sta continuando a ronzargli attorno nella speranza che lui le dia attenzioni. Pertanto, vediamo che cosa è accaduto.

Sophie svela ad Alessandro la nomination di Jessica

Alessandro ha da poco scoperto che tra le persone che nella scorsa puntata del GF Vip hanno fatto il suo nome per le nomination c’è anche Jessica. Il giovane è rimasto sconcertato e profondamente deluso per la notizia, sta di fatto che si è duramente sfogato con Sophie. A dargli la conferma di questa nomination è stata proprio la Codegoni, la quale si è lasciata andare a delle confidenze con lui.

La giovane gli ha detto che Jessica lo ha votato in quanto è stato l’unico con il quale ha avuto un piccolo alterco nei gironi passati. In particolar modo, la principessa non ha apprezzato il modo in cui Basciano ha affrontato il dibattito con sua sorella Clarissa. Tuttavia, la ragazza avrebbe voluto nominare un’altra persona, ma era immune. Per tale motivo, la decisione finale è ricaduta proprio sull’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Questa motivazione, però, non ha affatto convinto il concorrente.

Basciano furioso e deluso al GF Vip

Sophie, infatti, ha informato Alessandro che Jessica gli avrebbe voluto parlare nelle prossime ore, ma il concorrente del GF Vip si è rifiutato. Il giovane, infatti, ha detto di non avere nessuna voglia di avere un confronto con lei, in quanto finirebbe per raccontargli solo “stronééte”. Nel frattempo, però, Jessica sembra essere piuttosto confusa. La ragazza si è confidata anche con Soleil in merito a quanto accaduto e la Sorge l’ha esortata a parlarne subito con il diretto interessato.

Fino a questo momento, però, la protagonista non ha avuto ancora modo, o coraggio, di parlare con il suo coinquilino. Quest’ultimo si è sentito ferito, in quanto Jessica è sempre molto gentile e gli dà tante attenzioni, pertanto, non si aspettava affatto un simile colpo basso da parte sua. Adesso non ci resta che attendere per vedere come evolverà la vicenda.