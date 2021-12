Salta il Capodanno di Canale 5? Tantissimi ospiti positivi al covid, ecco di chi si tratta e cosa accadrà

Venerdì 31 dicembre dovrebbe esserci il consueto appuntamento con il Capodanno di Canale 5. Ad ogni modo, in queste ore stanno trapelando una marea di disdette in quanto molti ospiti sono risultati positivi al covid.

Dopo l’annuncio dato da Al Bano nella giornata di ieri, anche altre due persone saranno assenti dal palco di Federica Panicucci. Scopriamo di chi si tratta e che cosa accadrà a questo punto.

Al Bano non parteciperà al Capodanno di Canale 5

A causa della pandemia da covid, tutti gli addetti ai lavori inerenti il settore dello spettacolo sono costretti ad effettuare dei tamponi di controllo per escludere ogni tipo di contagio e lavorare in sicurezza. Ebbene, considerando che il numero di positivi sta salendo di giorno in giorno, molti dei protagonisti che sarebbero dovuti salire sul palco insieme a Federica Panicucci dovranno assentarsi. Il primo a dare questo triste annuncio è stato Al Bano. Il cantante ha rivelato che non potrà prendere parte al Capodanno di Canale 5 in quanto positivo al covid.

Per sua fortuna, l’artista di Cellino San Marco è completamente asintomatico, almeno per il momento. Lui stesso si è detto stupefatto nel momento in cui ha preso visione del tampone positivo che ha effettuato in questi giorni. La sua assenza si farà sentire parecchio in quanto il suo compito sarebbe stato quello di condurre insieme alla Panicucci. Purtroppo, però, la presentatrice dovrà vedersela da sola in occasione dell’ultima puntata dell’anno.

Altre due disdette, che succederà?

Come se non bastasse, però, a disdire la presenza al Capodanno di Canale 5 sono stati anche Pio e Amedeo. I due comici sono risultati anch’essi positivi al covid, pertanto, non potranno dare luogo ad uno dei loro soliti siparietti divertenti. Inoltre, a subire variazioni a causa del covid è stato anche il luogo nel quale si svolgerà il concerto di Capodanno. Inizialmente, infatti, si era scelta come destinazione Piazza della Libertà a Bari.

A causa delle restrizioni nazionali imposte per la serata del 31 dicembre, però, si è dovuto optare per una location diversa, sta di fatto che è stato scelto il teatro Petruzzelli di Bari. Adesso, dunque, non ci resta che attendere per vedere se anche altri ospiti che dovranno presenziare sul palco risulteranno positivi al covid. Se dovessero verificarsi altre disdette, il capodanno verrà cancellato? Non ci resta che attendere un altro po’ per scoprirlo.