Tina Cipollari ha avuto un flirt con Giucas Casella? L’opinionista finalmente rompe il silenzio

Un po’ di giorni fa Giucas Casella ha sganciato una bomba al GF Vip inerente un ipotetico flirt avuto con Tina Cipollari. La notizia, però, non è mai stata affrontata dalla diretta interessata, lasciando i fan con il fiato sospeso.

A distanza di un po’ di giorni, finalmente, è arrivata la verità. L’opinionista di Uomini e Donne, infatti, ha deciso di rompere il silenzio nel corso di un’intervista raccontando come stiano realmente le cose.

Il flirt tra Giucas e Tina

Giucas Casella ha avuto molte amanti durante la sua vita e tra queste pare ci sia stata anche Tina Cipollari. Durante un confessionale all’interno della casa del GF Vip, il protagonista aveva dichiarato di aver avuto un flirt con l’opinionista del talk show pomeridiano. La loro storia, però, non è mai decollata, tuttavia, Giucas non può assolutamente dimenticare tutto quello che è accaduto. Ma questa sarà la verità? In molti hanno messo in dubbio le dichiarazioni del prestigiatore, dato che in lui è molto difficile comprendere quando è serio e quando, invece, è ironico.

Ad ogni modo, a rompere il silenzio sulla vicenda è stata anche Tina. La donna, infatti, ha deciso di parlare di quanto accaduto tra le e Giucas durante un’intervista rilasciata sul settimanale Vero. Ebbene, stando a quanto emerso, la protagonista non ha affatto smentito il flirt avvenuto con Casella. Tuttavia, la donna ha pronunciato delle affermazioni piuttosto criptiche.

La risposta della Cipollari a Casella

Nello specifico, Tina Cipollari ha detto che è probabile che lei e Giucas Casella abbiano avuto un flirt. Il tutto potrebbe essere accaduto durante un gioco di prestigio. Probabilmente, infatti, il mago l’ha ipnotizzata e spinta a stare con lui. La donna, chiaramente, è stata ironica, tuttavia, il fatto che non abbia smentito con chiarezza la vicenda sta lasciando sempre più spazio all’idea che tra loro possa esserci stato davvero qualcosa.

Nel corso dell’intervista, poi, la Cipollari ci ha tenuto a lanciare anche una frecciatina contro Gemma Galgani, da sempre sua acerrima nemica a Uomini e Donne. L’opinionista ha detto he, neppure in questo periodo di Natale instaurerà una tregua con la dama bianca. Le due continueranno a comportarsi in maniera ostile anche in questo particolare periodo dell’anno. Non ci resta che attendere le prossime registrazioni, dunque, per saperne di più.