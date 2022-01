Oroscopo 3 gennaio 2022: Gemelli stanchi, Sagittario sensibili

Le previsioni dell’oroscopo del 3 gennaio esortano i nati sotto il segno dei Gemelli a essere più riflessivi. I Capricorno, invece, devono essere cauti sul lavoro. Buone opportunità per Ariete.

Previsioni 3 gennaio da Ariete a Vergine

Ariete. Ottime opportunità per quanto riguarda il lavoro. Imparate a mettervi in gioco e a non essere troppo riluttanti dinanzi le novità. Non allontanate ciò che è ignoto solo perché non siete in grado di controllarlo.

Toro. L’oroscopo del 3 gennaio vi invita ad essere pazienti. Non prendete decisioni troppo in fretta, specie per quanto riguarda la vita di coppia. Sul lavoro, invece, siete una vera macchina da guerra.

Gemelli. I nati sotto questo segno stanno vivendo un momento di confusione generale. Prendetevi un po’ di tempo epr voi pee riflettere sui traguardi raggiunti e sulle cose che vorreste tanto conquistare.

Cancro. Le situazioni in sospeso vanno affrontate entro le prime settimane dell’anno. Non c’è tempo da perdere. Sul lavoro è necessario prendere delle decisioni e non aspettare che diano gli altri a scegliere al posto vostro.

Leone. Quando non riuwcut a tenere sotto controllo tutto quello che vi circonda, andate nel panico. Imparate a gestire e controllare un po’ di più le vostre emozioni. Specie sul lavoro bisogna essere precisi e meticolosi.

Vergine. Siete desiderosi di vivere delle grandi emozioni, quindi, è opportuno che seguiate un po’ di più il vostro cuore. Sul lavoro, invece, non potete lasciarvi sfuggire un’occasione importante che sta per presentarsi.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Imparate a convivere con i vostri fantasmi. Essi devono essere affrontati e non allontanati in quanto c’è il rischio che essi possano tornare e fare danni peggiori. In amore è meglio essere cauti.

Scorpione. Giornata interessante sul fronte delle relazioni. Siete molto indipendenti e non amate sentirvi con le spalle al muro. Se una persona cara vi metterà dinanzi un bivio potrebbe essere il pretesto per chiudere tutti i po’nti.

Sagittario. L’oroscopo del 3 gennaio 2022 vede i nati sotto questo segno estremamente sensibili. Se state affrontando un periodo di cambiamento potreste trovarvi a dover fare i conti con il passato.

Capricorno. In amore state vivendo un momento un po’ confuso. Non siate troppo irruenti sul lavoro. Anche se le cose non dovessero andare esattamente per il verso giusto è meglio mantenere la calma.

Acquario. Ci sono delle opportunità in arrivo per quanto riguarda le faccende professionali. Se state lavorando ad un nuovo progetto, l’oroscopo del 3 gennaio vi esorta ad insistere e a non arrendervi mai.

Pesci. Certe partite non possono che finire in pareggio. Non ci sono né vincitori né vinti. In amore è importante osare e mettersi in gioco. Sul lavoro meglio non avanzare richieste troppo pretenziose.