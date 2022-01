GF Vip, Katia Ricciarelli nella bufera per delle frasi sulla disabilità di Manuel Bortuzzo, caos sul web (VIDEO)

In queste ore, Katia Ricciarelli è finita nel caos per alcune frasi pronunciate su Manuel Bortuzzo all’interno della casa del GF Vip. A indignare particolarmente gli utenti del web e i telespettatori del programma sono state della allusioni poco garbate sulla disabilità del giovane.

Sia il pubblico da casa, sia alcuni concorrenti non hanno potuto fare a meno di redarguire la cantante facendole notare i suoi errori grossolani. Scopriamo nel dettaglio quello che è accaduto.

Le parole di Katia contro Manuel Bortuzzo

Katia Ricciarelli si è sfogata con alcuni coinquilini, tra cui Davide Silvestri, in merito al comportamento che spesso assume Manuel Bortuzzo nella casa del GF Vip. La cantante ha esordito dicendo di non capire per quale ragione il giovane sia solito uscire ed entrare dalla porta del giardino, senza chiudere quest’ultima alle sue spalle. La donna ha asserito che così come è in grado di aprirle le porte le potrebbe anche chiudere, invece non lo fa mai.

Stando a quanto emerso dalle dichiarazioni di Katia pare che il nuotatore faccia un po’ la vittima in alcuni atteggiamenti. Le sue parole, piuttosto pungenti, hanno sollevato un bel po’ di polemiche. Ad ogni modo, Davide ci ha tenuto a fare un appunto alla sua interlocutrice. Nel dettaglio le ha detto che il motivo per cui Manuel non chiude le porte risiede nel fatto che fa fatica. (Continua dopo il video)

Il web e Davide contro la Ricciarelli

Mentre ad aprire non ha problemi in quanto la strada che lo conduce verso la porta è pianeggiante, per chiuderla non riesce in quanto c’è la discesa per consentirgli l’uscita. Tale passerella rende, dunque, impossibile per il giovane raggiungere la maniglia con la mano. Dinanzi questa spiegazione, Katia Ricciarelli è rimasta in silenzio, quasi pentita per aver fatto quella terribile gaffe.

Ad ogni modo, gli utenti del web non sono riusciti ad andare oltre, sta di fatto che si sono sfogati sui social contro la cantante lirica. Tra di essi, l’influencer Deianira Marzano si è scagliata contro di lei accusandola di avere davvero poco tatto nel trattare una situazione così delicata, quale la disabilitò che affligge Manuel. Anche altri spettatori si sono scagliati contro la donna reputandola cattiva e fuori luogo. Come si difenderà questa volta la Ricciarelli? Non ci resta che attendere per scoprirlo.