Alex Belli contro Jessica e Alessandro: “Tappezzerie e Ansiaman” ecco cosa è successo (FOTO)

Anche se, ormai, il suo tempo si è concluso all’interno della casa del GF Vip, Alex Belli sta continuando a far parlare di sé e questa cosa proprio non piace a Jessica e Alessandro. I due, infatti, si sono ritrovati in più occasioni a parlare di questa faccenda.

Le loro parole sono state ascoltate da Alex che, infatti, non ha esitato a lanciare una stoccata alquanto pesante contro di loro attraverso i suoi account social. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Jessica e Alessandro contro Alex

Alex Belli aleggia come un fantasma all’interno della casa del GF Vip e Jessica Selassiè e Alessandro Basciano non ne possono più. I due concorrenti, infatti, si sono lasciati andare ad un pesante sfogo durante il quale hanno commentato alcune dinamiche di cui si stanno rendendo protagonisti gli autori del reality show. In particolare, i due non riescono a comprendere come sia possibile che si continui a parlare di lui all’interno della casa anche se è uscito da diverso tempo.

Entrambi sono apparsi piuttosto spazientiti da questa situazione, ma non sono affatto gli unici. Anche molti telespettatori sono stanchi di continuare ad assistere alle diatribe infinite che vedono come protagonista l’attore, la sua compagna e Soleil Sorge. A quanto pare, però, Alex non è rimasto affatto in silenzio dinanzi queste dichiarazioni fatte dai due concorrenti. A tal proposito ha pubblicato un tweet al veleno contro di loro.

Il post al veleno di Belli

Attraverso il suo account Twitter, Alex Belli ha sbottato contro Jessica e Alessandro definendoli rispettivamente “tappezzerie” e “ansiaman” solo alla ricerca di clip. Secondo Belli, i due starebbero soffrendo molto il fatto che gli autori diano più importanza alle dinamiche che riguardano lui, malgrado sia uscito dalla casa, invece che ai concorrenti in gioco.

Per tale motivo, Alex ha esortato i due ragazzi a chiedersi per quale ragione la produzione monti delle clip ancora su di lui e non su loro due. Evidentemente, non danno luogo a nessuna dinamica degna di nota, pertanto, sono considerati più dei complementi d’arredo piuttosto che dei concorrenti veri e propri. Insomma, parole decisamente pungenti quelle adoperate dall’attore, come replicheranno Basciano e la Selassiè dinanzi le provocazioni dell’ex gieffino? Non ci resta che attendere per scoprirlo.