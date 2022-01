Il Paradiso delle signore trama 5 gennaio: arriva zia Ernesta, Stefania fa una confessione

La trama della puntata di mercoledì 5 gennaio del Paradiso delle signore rivela che Ezio e Veronica si troveranno costretti a richiedere l’intervento di zia Ernesta. Per potersi sposare, infatti, è necessario che la donna procuri il certificato di morte di Gloria.

Quando la zia tornerà a Milano, Stefania sarà molto felice di rivederla. La fanciulla approfitterà della situazione per aprirsi con la donna. A tal proposito, le farà una confessione che riguarda sua madre.

Il ritorno di zia Ernesta al Paradiso delle signore

Nella puntata del Paradiso delle signore, che andrà in onda mercoledì 5 gennaio, vedremo che Ezio e Veronica saranno molto felici di coronare il loro sogno d’amore. Ad ogni modo, prima che il lieto evento possa concretizzarsi, è necessario un altro importante passo. Nello specifico, Ezio dovrà ottenere il certificato di morte di sua moglie Gloria. L’unica persona in grado di poterlo procurare è zia Ernesta. Pertanto, la donna verrà contattata e le verrà chiesto di ritornare in città.

Nel frattempo, la signorina Moreau farà una confidenza ad Ezio. Nello specifico, gli dirà che Ernesta sta per tornare in città e che è a conoscenza di ogni cosa che la riguarda. Questo, chiaramente, non potrà che portare un bel po’ di scompiglio in famiglia. Intanto, Stefania sarà felicissima di poter riabbracciare sua zia. Ad ogni modo, approfitterà della sua presenza per farle una confessione.

Trama 5 gennaio: la confessione di Stefania

La fanciulla, infatti, dirà di essere molto felice che suo padre si sia rifatto una famiglia, specie perché vede in Veronica una donna buona e gentile. Ad ogni modo, la ragazza non potrà fare a meno di mostrare tutto il suo rammarico per la difficile situazione familiare inerente sua madre. la giovane crede ancora che sua mamma sia morta, pertanto, ammetterà di essere molto triste per aver vissuto senza una figura femminile di riferimento al suo fianco.

Durante la puntata del 5 gennaio del Paradiso delle signore, dunque, vedremo che la situazione che riguarda Gloria e tutti suoi segreti cominceranno a vivere qualche momento di turbamento. Intanto, a villa Guarnieri si respirerà un clima glaciale. Tra Adelaide e Flora, infatti, comincerà una guerra fredda senza precedenti. A casa Amato, invece, arriverà una telefonata da parte di Sandro. L’uomo chiamerà per poter parlare con Tina, ma la giovane non avrà nessuna intenzione di rispondergli. Per tale motivo, chiederà a chi è con lei di coprirla.