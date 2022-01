Oroscopo 4 gennaio 2022: novità sul lavoro per Cancro e Capricorno

Secondo l’oroscopo del giorno 4 gennaio, i nati sotto il segno del Cancro vivranno delle novità sul lavoro. I Toro sono impavidi, mentre i Bilancia devono cogliere al volo delle occasioni.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Solo quando capirete di chi potrete fidarvi e di chi no riuscirete ad essere sereni. Adesso vi trovate in un limbo, in quanto non sapete neppure voi in che direzione andare. Dal punto di vista professionale, invece, è tempo di prendere delle decisioni.

Toro. Siete impavidi e senza remore. Amate mettervi in gioco e non vi risparmiate mai. Ad ogni modo, specie se ci sono di mezzo sentimenti importanti, cercate di fare un po’ il punto della situazione e rimettervi in sesto.

Gemelli. L’Oroscopo del giorno 4 gennaio vi invita a mantenere la calma. Anche se dovesse verificarsi qualche evento poco gradevole, è sempre importante non lasciarsi andare troppo alle apparenze.

Cancro. Novità per quanto riguarda la sfera professionale. Ci sono delle situazioni in ballo che andrebbero gestite con maggiore cautela, mentre voi siete una bomba ad orologeria. Imparate a controllare di più i vostri impulsi.

Leone. Se state pensando di dare il via ad un cambiamento importante, fatevi delle domande soprattutto in merito alle persone che vi circondano. Dal punto di vista professionale, invece, siate indipendenti.

Vergine. Ascoltare i consigli delle persone care è sempre cosa gradita, tuttavia, è sempre importante prendere le decisioni con la propria testa. Evitate di impelagarvi in situazioni troppo complesse e più grandi di voi.

Previsioni 4 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non rimandate a domani tutto ciò che potreste fare oggi. Certi treni non passano due volte, pertanto, cercate di essere attenti e carichi. Dal punto di vista professionale ci sono delle interessanti sorprese in arrivo.

Scorpione. Le previsioni della giornata odierna vi invitano a mantenere la calma. Potrebbe verificarsi qualche evento in grado di scombussolare un po’ la vostra vita, ma voi cercate di farvi forza grazie alle persone che vi circondano.

Sagittario. Buon momento per quanto riguarda le emozioni. Non lasciate che siano gli altri a prendere le decisioni al posto vostro. Meglio essere audaci e rischiare, piuttosto che lasciare che le cose vi piovano addosso.

Capricorno. In ambito professionale stanno per arrivare delle sorprese interessanti. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 4 gennaio vi invitano ad essere sempre audaci e, soprattutto, a non perdere l’ottimismo che vi contraddistingue.

Acquario. Giornata interessante sul fronte dei sentimenti. Non siate troppo impazienti e, soprattutto, imparate a capire qual è il tempo di esporsi e quale, invece, quello di restare in disparte e agire nell’ombra.

Pesci. Siete un po’ tesi e nervosi, questo potrebbe incidere negativamente sul vostro rendimento professionale. Imparate a mettervi in gioco un po’ di più, senza remore e senza farvi troppe domande.