Paolo Bonolis contro un cantante di strada: “Perché non lo fucilano?” il video diventa virale (VIDEO)

In questo periodo, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono in vacanza e il conduttore si è reso protagonista di un video in cui attacca un cantante di strada. Nello specifico, la famiglia è seduta al tavolo di un ristorante di Dubai in cui sono andati a pranzare.

Ad un certo punto, però, ha cominciato a cantare un artista facendo parodie di canzoni famose. Bonolis non ha per nulla apprezzato le performance, al punto da sbottare duramente contro di lui. Sua moglie Sonia ha inquadrato tutto e il video è divenuto virale in men che non si dica.

L’attacco di Paolo Bonolis verso un cantante

Paolo Bonolis e sua moglie Sonia Bruganelli si trovano attualmente in vacanza a Dubai. Questo è il motivo per il quale l’attuale opinionista del Grande Fratello Vip non presenzierà nella puntata del 3 gennaio. La donna, infatti, già in principio aveva ribadito di aver prenotato delle vacanze in anticipo per le quali non poteva assolutamente disdire. Ad ogni modo, durante la loro permanenza in vacanza è accaduto un episodio un po’ increscioso che riguarda il conduttore di Canale 5.

Un artista di strada, infatti, ha cominciato a cantare delle canzoni facendo delle parodie, ma Paolo Bonolis non ha affatto gradito le sue esibizioni. Improvvisamente ha cominciato ad inveire contro di lui dicendo che forse sarebbe il caso di fucilarlo. Il protagonista, poi, ha pronunciato anche delle parolacce, a seguito delle quali Sonia gli ha chiesto di moderare i termini e di non esagerare. (Continua dopo il video)

Il video di Sonia diventa virale

Come se non bastasse, però, Paolo Bonolis ha continuato ad inveire contro il cantante dicendo che, forse, la tortura sarebbe stata la punizione migliore da infliggergli. Insomma, parole piuttosto pesanti malgrado il tono fosse piuttosto ironico. Il tutto è stato immortalato da Sonia Bruganelli, la quale ha fatto dei video a suo marito mentre inveiva contro l’artista in questione.

La clip in questione è divenuta virale in men che non si dica e in molti stanno cominciando a commentare l’accaduto accusando Paolo di essere davvero pessimo nei suoi modi di fare. Anche se non ha gradito l’esibizione, infatti, usare un certo tipo di frasi e fare determinate allusioni è davvero poco educativo per la maggior parte degli utenti. Al momento i diretti interessati non sono ancora intervenuti per rispondere e palesare il loro punto di vista. Non ci resta che attendere per vedere e accadrà.