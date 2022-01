Uomini e Donne, cosa succede tra Roberta e Samuele dopo la scelta? Indizi inequivocabili (FOTO)

Roberta e Samuele hanno lasciato Uomini e Donne insieme in occasione della scelta che è stata registrata nel mese di dicembre. Ad ogni modo, essendo il talk show pomeridiano un programma registrato, il momento tanto atteso non è ancora andato in onda.

Questo implica il fatto che non ci è possibile sapere con esattezza come stiano procedendo le cose per la neo coppia. Ad ogni modo, attraverso i social sono comunque trapelate delle informazioni a riguardo. Scopriamo cosa è emerso.

Roberta e Samuele dopo la scelta a Uomini e Donne

Come staranno andando le cose tra Roberta e Samuele dopo Uomini e Donne? L’ex tronista ha scelto lui a scapito di Luca, che comunque ha avuto una discreta consolazione venendo nominato nuovo tronista del talk show. La neo coppia, così, ha potuto lasciare lo studio tra gli applausi e il fermento dei fan. Tuttavia, per assistere alla messa in onda di questa puntata sarà necessario aspettare il ritorno di Uomini e Donne dal consueto periodo di ferie natalizie.

L’appuntamento con il talk show, infatti, riprenderà dal 10 gennaio 2022 ed è molto probabile che nei primi giorni di quella settimana verrà mandata in onda la scelta della Giusti. In questo lasso di tempo i protagonisti sono tenuti a non divulgare informazioni sui social in merito a quanto registrato. Malgrado questo, però, i fan più attenti si sono comunque resi conto di un dettaglio che sembra essere inequivocabile.

Il dettaglio sul profilo di Andrea Nicole

In queste ore, infatti, Andrea Nicole, compagna di trono a Uomini e Donne di Roberta, ha fatto trapelare delle informazioni che lasciano intendere come stiano andando le cose tra la Giusti e Samuele. Nello specifico, l’attuale compagna di Ciprian ha pubblicato delle foto in cui sono immortalate lei e Roberta intente a trascorrere la notte di capodanno in reciproca compagnia. Le due hanno legato moltissimo da quando è cominciata la loro avventura nel programma e, a quanto pare, l’amicizia sta proseguendo anche fuori.

Nelle immagini in questione, però, è presente un dettaglio che riguarda Samuele. Nello specifico, in una delle foto pubblicate, Roberta indossa il giubbotto del giovane. Questo dettaglio lascia presumere che i quattro protagonisti abbiano trascorso il capodanno insieme e che quindi le cose tra Roberta e Samuele stiano procedendo a gonfie vele. I due, chiaramente, non hanno potuto né confermare né smentire, tuttavia, la situazione sembra molto chiara.