Dayane Mello spara a zero contro Rosalinda Cannavò: “Non è mai esistita…” le parole al veleno

Di recente, Dayane Mello ha sparato a zero contro la sua ex amica Rosalinda Cannavò. Tra le due sembrava essere nato uno splendido rapporto quando erano nella casa del GF Vip. Una volta uscite, però, entrambe hanno preso delle strade completamente differenti.

L’attrice, dal canto suo, si è sempre mostrata propensa a continuare la sua amicizia con la modella. Quest’ultima, invece, in più occasioni ha mostrato distacco e freddezza. Proprio di recente si è resa protagonista di dichiarazioni piuttosto forti. Ecco cosa ha rivelato.

Le stoccate di Dayane contro Rosalinda

Dayane Mello ha risposto alle domande di alcuni fan e, ad un certo punto, è saltato fuori l’argomento inerente Rosalinda Cannavò. Nello specifico, alcuni utenti hanno informato la modella del fatto che le “Rosmello” continuassero ad esistere nei cuori di tutti i loro fan. Dayane, però, ha replicato in modo piuttosto pungente a questa dichiarazione. Nello specifico, ha detto che le “Rosmello” esistono solamente nella mente dei fan. Per lei, infatti, è una faccenda del tutto passata e sepolta.

Inoltre, la donna ci ha tenuto a precisare che tra lei e Rosalinda non ci sia mai stato nessun amore, anche se al GF Vip hanno sempre provato a dimostrare altro. La protagonista, poi, ha lanciato anche qualche frecciatina che in molti credono siano rivolte alla Cannavò. In particolare, ha detto che quando una persona si comporta male, lei l’allontana definitivamente dalla sua vita e non le dà nessuna seconda opportunità.

La reazione della Cannavò alla Mello

Successivamente, poi, ha anche asserito di non dare nessuna importanza a quello che dicono le fan della coppia formata da Dayane Mello e Rosalinda Cannavò durante la quinta edizione del GF Vip. Adesso loro sono due entità assolutamente separate, che hanno preso scelte e direzioni di vita completamente differenti. Adesso la modella sta pensando unicamente alla sua vita, alla sua carriera e non ha nessuna voglia di intrattenere rapporti con persone che non reputa all’altezza di stare nella sua vita.

Insomma, si è trattato di parole piuttosto pungenti che, in men che non si dica, hanno fatto il giro del web. Ad ogni modo, la destinataria di queste frecciatine ha preferito non rispondere minimamente alle insinuazioni della modella. Rosalinda, infatti, sta mostrando sui social solo momenti di vita che la ritraggono assieme al suo compagno Andrea Zenga e non sta lasciando spazio per eventuali polemiche.