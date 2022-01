Alfonso Signorini furioso con i concorrenti del GF Vip, chiede provvedimenti disciplinari in diretta: “Altrimenti vado via”

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip si sono verificati degli eventi degni di nota, tra cui, una sfuriata di Alfonso Signorini contro i concorrenti della casa. L’ora era, ormai, tarda e i vipponi erano piuttosto provati da tutte le dinamiche accadute in puntata.

Ad ogni modo, quando è giunto il momento delle nomination, alcuni protagonisti hanno cominciato a litigare gli uni con gli altri provocando le ire del conduttore. Quest’ultimo si è visto costretto a chiedere dei provvedimenti in diretta.

La sfuriata di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha perso letteralmente le staffe contro i concorrenti durante la puntata di ieri del GF Vip. Il tutto è accaduto al momento delle nomination palesi. I vipponi chiamati in causa si sono recati nella camera apposita ed hanno cominciato a palesare le loro votazioni. Il primo ad indispettire il presentatore è stato Giacomo Urtis, il quale ha nominato Miriana adoperando una motivazione del tutto irrilevante.

Successivamente, poi, è stata la volta di Soleil. La giovane, però, non riusciva a pronunciare il suo nome in quanto tutti gli altri concorrenti erano impegnati in una discussione dai toni piuttosto accesi. Dinanzi questo atteggiamento, allora, il padrone di casa ha sbottato ed ha esortato i presenti a mostrare molto più rispetto ed educazioni. Il conduttore li ha redarguiti dandogli dei maleducati, in quanto non stessero rispettando il suo lavoro.

Chiesti provvedimenti disciplinari contro i concorrenti

La Sorge si è trovata d’accordo con il conduttore, ma quest’ultimo ne ha avute da ridire anche su di lei. In particolare, ha detto che anche lei è solita parlargli sopra, pertanto, la ramanzina non la escludeva certamente. Ad ogni modo, a far perdere definitivamente le staffe Alfonso Signorini contro tutti i concorrenti è stata Lulù. Anche durante la votazione di quest’ultima c’è stato un po’ di caos in casa.

La principessa, infatti, ha fatto fatica a dare la sua motivazione e quando è uscita dalla stanza ha pronunciato una parolaccia molto forte. Alfonso, dopo aver appreso quanto accaduto, si è rivolto agli autori e li ha esortati a prendere immediati provvedimenti disciplinari in quanto in tre anni non gli era mai capitata una situazione simile. Adesso, dunque, non ci resta che attendere per scoprire in quale modo verranno puniti i concorrenti di questa edizione del GF Vip.