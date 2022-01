Pago difende Miriana Trevisan dalle accuse di alcuni concorrenti del GF Vip: legali di mezzo, chi è coinvolto (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, Miriana Trevisan è stata presa di mira da alcuni concorrenti e il suo ex marito Pago ha deciso di intervenire per difenderla. Il cantante, infatti, poco dopo la messa in onda della puntata, che si è rivelata molto provante per la madre di suo figlio, ha pubblicato una Instagram Storie molto pungente.

Il protagonista ha dichiarato di non aver affatto apprezzato il comportamento di alcuni concorrenti, pertanto, ha già dato il via ai suoi legali per intervenire. Scopriamo nel dettaglio cosa ha detto e che cosa accadrà.

Le gravi accuse contro Miriana Trevisan

La scorsa puntata del GF Vip è stata molto provante per Miriana Trevisan, al punto che il suo ex marito Pago ha sentito il bisogno di intervenire. Alcuni concorrenti hanno dipinto la donna come una mantide religiosa che adesca gli uomini e poi li getta via dopo averli intorpiditi. Giacomo Urtis, inoltre, ha rivelato anche di essere in possesso di informazioni piuttosto pesanti che riguardano la showgirl. In particolare, ha detto che prima di entrare in casa si è fatta regalare oggetti di lusso da un suo spasimante.

Queste affermazioni sono piuttosto gravi, al punto che in puntata Miriana è scoppiata in lacrime e si è detta schifata da tutta quella cattiveria. Il suo stato d’animo si è compromesso a tal punto che il suo ex ha sentito il bisogno di intervenire per spezzare una lancia in suo favore. Pago, infatti, ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha minacciato il ricorso a vie legali.

Pago coinvolge gli avvocati

In particolar modo, Pago ha difeso Miriana Trevisan da tutte le accuse. Il giovane ha dichiarato di essersi già rivolto ai loro legali mettendo al vaglio tutto quello che è accaduto. Al momento, i concorrenti coinvolti dai provvedimenti legali avviati dal cantante sono sicuramente Giacomo Urtis e Soleil Sorge, i quali sono stati i più velenosi nei confronti della Trevisan. Ad ogni modo, anche Katia Ricciarelli ci è andata giù in modo piuttosto pesante con delle affermazioni.

Proprio per questo, è altamente probabile che verrà chiamata in causa anche lei. Intanto, Pago ci ha tenuto ad esortare i concorrenti coinvolti ad abbassare i toni e a portare maggiore rispetto soprattutto per tutelare loro figlio. I protagonisti verranno messi al corrente di questa situazione? Non ci resta che attendere per scoprirlo.