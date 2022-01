Il Paradiso delle signore anticipazioni 6 gennaio: momento di sconforto per Gemma

Le anticipazioni della puntata del 6 gennaio del Paradiso delle signore rivelano che al grande magazzino si celebrerà la festa dell’epifania. Tutte le veneri saranno all’opera per presenziare all’evento.

Per l’occasione ci saranno anche degli ospiti speciali, tuttavia, tra i presenti non tutti sono di umore sereno. Gemma, ad esempio, sarà profondamente provata in quanto riaffioreranno dei ricordi della sua infanzia. Scopriamo nel dettaglio quello che accadrà.

Occasione per Stefania al Paradiso delle signore

Giovedì 6 gennaio andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore. Anche in questo giorno di festa la soap opera di Rai 1 non si fermerà, pertanto, andrà in onda un consueto appuntamento. La puntata sarà incentrata proprio sulla festa dell’epifania. Al Circolo si è deciso di dare luogo ad un evento ippico. Stefania vi prenderà parte e avrà anche un compito piuttosto serio. Nello specifico, dovrà sostenere Marco durante un’intervista.

Il giornalista avrà l’incarico di fare delle domande ad una giovane amazzone e Stefania dovrà assisterlo per tutto il tempo cercando di apprendere il più possibile e, se necessario, intervenire anche. All’evento in questione vi prenderà parte anche Gemma, la quale approfitterà di questa festa mondana per distrarsi un po’. Purtroppo, però, le cose non andranno esattamente nel modo sperato, in quanto la fanciulla verrà assalita da un bel po’ di malinconia.

Anticipazioni 6 gennaio: Gemma triste

I ricordi del suo passato riaffioreranno in occasione di una chiacchierata con la cavallerizza di talento. La giovane, dunque, si lascerà pervadere dall’emozione dei ricordi. Nel frattempo, al Circolo si verificheranno anche altri avvenimenti degni di nota nel corso della puntata del 6 gennaio del Paradiso delle signore. In particolar modo vedremo che Fiorenza e Flora si incontreranno. In quel momento la prima subito si renderà conto del fatto che la mamma di Ludovica non sia affatto a conoscenza del legame che unisce la fanciulla a Marcello.

Inoltre, la riffa di beneficenza andrà davvero alla grande. Le protagoniste indiscusse dell’evento saranno soprattutto Serena, la nipote di Vittorio, Tina e un’attrice famosa. Il clima, dunque, sarò estremamente tranquillo e disteso, ma quanto a lungo ancora durerà questa quiete? Ricordiamo che il ritorno di Zia Ernesta a Milano ha scombussolato un po’ gli animi. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa accadrà.