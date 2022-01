Oroscopo 5 gennaio 2022: Leone giù la corazza, Acquario più ottimisti

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 5 gennaio 2022 vedono i nati sotto il segno del Leone liberarsi di tutte le barriere emotive. Gli Ariete sono un po’ indecisi, mentre gli Scorpione sono in netta ripresa.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se siete dinanzi un bivio, il prendere una decisione potrebbe rivelarsi un’operazione piuttosto complicata. Dal punto di vista dei rapporti professionali, invece, è meglio non tirare troppo la corda.

Toro. Le stelle sono un po’ contrarie per quanto riguarda i rapporti di coppia. In merito alle relazioni appena nate, invece, cercate di mostrarvi tenebrosi e interessanti, altrimenti c’è il rischio di far perdere subito l’interesse.

Gemelli. L’oroscopo del giorno 5 gennaio esorta i nati sotto questo segno a prendere in mano la vostra vita. Chi sta vivendo un momento un po’ contraddittorio potrebbe trovarsi alle strette ed essere costretto a fare una scelta.

Cancro. Anche in amore ci sarà una bella ripresa, non solo nel lavoro. Le prime settimane del nuovo anno si riveleranno ricche di colpi di scena e di eventi degni di nota, non abbiate paura di mettervi in gioco.

Leone. Finalmente potrete liberarvi delle corazze che vi siete costruiti e potrete andare avanti per la vostra strada. In amore chi vi ama vi seguirà, chi non lo farà allora non meritava di stare nella vostra vita.

Vergine. Siate attenti a ciò che desiderate, in quanto potrebbe avverarsi. In ambito sentimentale ci sono delle situazioni da risolvere o, quanto meno, mettere in chiaro. Imparate ad essere più autoironici.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete un po’ stanchi e giù di corda e questo potrebbe spingervi a compiere dei gesti un po’ inattesi. Dal punto di vista delle relazioni, invece, meglio non mostrarsi troppo irruenti.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 5 gennaio vi esortano a rialzarvi. Questo è il momento della rinascita, anche per coloro i quali hanno vissuto un momento un po’ burrascoso. Talvolta, sentire la terra tremare sotto i piedi può essere molto utile.

Sagittario. Imparate a relazionarvi con maggiore entusiasmo anche nelle situazioni apparentemente ostili. Nella vita non potete mai sapere cosa si cela davvero nell’animo di una persona, specie se appena conosciuta, quindi, siate speranzosi.

Capricorno. Giornata piena di appuntamenti per i nati sotto questo segno. Mettete da parte l’orgoglio in amore e cercate di trovare un punto d’incontro con il partner. Dal punto di vista delle amicizie, invece, è meglio non fidarsi troppo.

Acquario. Cercate di trovare sempre il lato positivo nelle cose e non concentratevi solamente sulle cose negative. In amore è importante essere un po’ più imprevedibili altrimenti c’è il rischio di far perdere l’interesse.

Pesci. Buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Chi sta affrontando una crisi molto profonda dal punto di vista psicologico, potrà riprendersi in fretta. Non abbiate fretta e lasciate tempo al tempo.