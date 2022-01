GF Vip, Katia Ricciarelli squalificata? La gravissima frase contro Lulù Selassiè (VIDEO)

In queste ore, Katia Ricciarelli ha pronunciato delle frasi alquanto pesanti contro Lulù Selassiè, per tale ragione rischia di essere squalificata. Tutto ha avuto inizio durante la messa in onda della puntata di ieri del reality show di Canale 5.

Ad un certo punto Lulù e Soleil si sono scontrate e Katia è voluta intervenire per spezzare una lancia in favore della sua beniamina, la Sorge. Nel farlo, però, si è resa autrice di dichiarazioni piuttosto forti per cui il web sta chiedendo provvedimenti disciplinari.

La sfuriata di Katia contro Lulù

Una volta terminata la puntata del GF Vip del 3 gennaio, tra le concorrenti si è cominciato a respirare un clima piuttosto glaciale. La lite tra Lulù e Soleil, infatti, ha generato molto sgomento e ha reso gli animi piuttosto inquieti. Ad un certo punto, infatti, Katia Ricciarelli ha preso la parola per sfogarsi con alcune sue compagne d’avventura ed ha detto cose per cui potrebbe essere squalificata dal gioco.

In primo luogo, la donna ha dato della scimmia a Lulù. Subito dopo aver pronunciato questa parola, però, la donna si è resa conto dell’errore commesso, sta di fatto che ha subito provato a rimediare alla gaffe dicendo di sapere che tale termine non potesse essere utilizzato. Successivamente, però, come se non bastasse, la donna ha proseguito ed ha peggiorato ulteriormente la sua situazione.

La Ricciarelli squalificata?

Nello specifico, durante un momento di sfogo con Manila Nazzaro e Soleil Sorge, la cantante lirica ha dato alla Selassiè della “principessa che sta sempre con le gambe aperte”. Le sue interlocutrici, in quel momento, hanno finto di non sentire le pesanti affermazioni della loro compagna d’avventura, sta di fatto che hanno proseguito nel loro dibattito come se nulla fosse.

Gli utenti del web, però, hanno notato eccome la caduta di stile di Katia Ricciarelli, sta di fatto che hanno sbottato pesantemente contro di lei chiedendo che sia squalificata. Molti utenti del web, specie di Twitter, hanno chiesto alla produzione del reality show di prendere immediatamente dei provvedimenti allo scopo di punire, una volta e per sempre, Katia e i suoi comportamenti troppo fuori dalle righe. La donna di recente si sta rendendo protagonista di troppi scivoloni, pertanto, cosa deciderà di fare la produzione del GF Vip? Stavolta davvero la punirà? Vedremo.