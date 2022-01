Miriana Trevisan vuole lasciare il GF Vip: “Questo è razzismo, io mi ritiro e chiamo gli avvocati” ecco cosa è successo (VIDEO)

Nella casa del GF Vip sta scoppiando il caos in queste ore. La maggior parte delle donne si stanno lasciando trasportare dal clima pesante scaturito dalla puntata del 3 gennaio e stanno nascendo molte discussioni. Il clima è divenuto così ostile al punto che Miriana Trevisan ha dichiarato di voler lasciare il GF Vip.

Lulù le ha raccontato di una discussione avuta con Katia e la showgirl ha sbottato in quanto ha reputato le parole adoperate dalla Ricciarelli di stampo razzista. Scopriamo nel dettaglio, dunque, quello che è successo.

La presunta frase razzista di Katia a Lulù che fa infuriare Miriana

Lulù e Katia hanno avuto un alterco parecchio pesante in queste ore nella casa del GF Vip. Le due donne hanno cominciato a scontrarsi dopo la lite tra Soleil e la Selassiè. Nella discussione è intervenuta la Ricciarelli, che ha voluto difendere la sua beniamina attaccando la principessa. Ad un certo punto, però, il clima è degenerato ed entrambe le concorrenti hanno pronunciato delle frasi piuttosto forti.

Durante l’ora di pranzo, infatti, Katia ha esortato la sua interlocutrice a tornare nel suo paese a scuola a studiare in quanto è troppo maleducata. La ragazza non ci ha più visto ed è corsa come una furia contro la lirica dicendole di non permettersi mai più di pronunciare frasi di questo genere. La lite, poi, è proseguita e le due dame hanno cominciato a dirsi parolacce reciprocamente. Nel frattempo, le altre donne della casa hanno manifestato la loro opinione. (Continua dopo il video)

La Trevisan lasica il GF Vip?

Manila e Soleil si sono schierate dalla parte della Ricciarelli, mentre Sophie, Miriana Trevisan e altre si sono schierate da quella di Lulù e la showgirl ha palesato addirittura la volontà di ritirarsi dal GF Vip. Miriana, infatti, quando ha appreso le frasi pronunciate da Katia contro Lulù ha sbottato pesantemente ed ha accusato la cantante di essere razzista. Lei, in quanto fervida sostenitrice della lotta contro il razzismo, ha sentito il bisogno di dissociarsi e, se il caso, anche di ritirarsi dal gioco.

La donna, infatti, si è rivolta alla produzione del programma chiedendo che vengano presi dei provvedimenti contro Katia. In caso contrario, lei abbandonerà il reality show in quanto permette la divulgazione di contenuti razzisti che lei non può minimamente tollerare. Al momento, però, la produzione non si è espressa, non ci resta che attendere per vedere cosa accadrà.