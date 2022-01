Cambio programma al GF Vip: anticipata al 7 gennaio la prossima puntata forse per provvedimenti disciplinari

Al GF Vip c’è stato un cambio di programma inatteso. La prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, sarebbe dovuta andare in onda lunedì 10 gennaio, saltando così l’appuntamento del venerdì sera come sta accadendo da diverse settimane.

Ad ogni modo, in queste ore è sopraggiunta una notizia inaspettata. Gli autori della trasmissione hanno deciso di anticipare la messa in onda della prossima puntata al 7 gennaio, probabilmente a causa di numerosi provvedimenti disciplinari per alcuni concorrenti.

Il cambio di programma attuato al GF Vip

In questi giorni ne sono accadute di ogni all’interno della casa più spiata d’Italia. Questo, dunque, pare abbia spinto di autori del GF Vi ad attuare un cambio di programma per quanto riguarda il palinsesto. La prossima puntata, infatti, inizialmente prevista per lunedì 10 gennaio, sarà anticipata a venerdì 7 gennaio. La scelta di anticipare la data di messa in onda potrebbe risiedere in alcune comunicazioni importanti che il conduttore potrebbe fare ai concorrenti.

Nello specifico, lo stesso Alfonso Signorini durante la precedente puntata ha esortato la regia a prendere dei provvedimenti disciplinari contro alcuni vipponi a causa del loro comportamento scostumato. Il conduttore, dunque, potrebbe essere stato autorizzato a comunicare delle nuove decisioni prese dallo staff. In secondo luogo poi, è probabile che i concorrenti debbano essere messi al corrente di alcune faccende che si sono verificate.

I presunti motivi dietro questa decisione

La prima riguarda Pago, ex marito di Miriana Trevisan, che a seguito delle pesanti dichiarazioni di Giacomo Urtis e Soleil Sorge ha deciso di ricorrere a vie legali per tutelare la sua ex. In secondo luogo, poi, Katia Ricciarelli si è resa protagonista di frasi che sono state reputate piuttosto razziste da alcune coinquiline. Specie la Trevisan ha dichiarato di essere pronta ad abbandonare il programma in quanto non vuole restare in casa con una razzista.

Anche Lulù ha pronunciato parole molto forti contro Soleil e contro Katia. Insomma, sono davvero molti gli avvenimenti dei quali si dovrà discutere. Inoltre, anche molti sponsor hanno deciso di dissociarsi dal programma ritirando dalla casa tutti i loro prodotti. Un vero terremoto sta per abbattersi al GF Vip, ragion per cui pare sia stato necessario un cambio di programma per quanto riguarda il palinsesto. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere come saranno affrontate tutte queste vicende.