Manuel Bortuzzo costretto a lasciare il GF Vip, non pagherà neppure la penale: ecco per quale motivo

Triste notizia per Manuel Bortuzzo, il quale è costretto a lasciare il GF Vip. Il concorrente ha già comunicato ai suoi compagni d’avventura la decisione di andare via che, purtroppo, è sopraggiunta a seguito di motivazioni molto serie.

A dare qualche informazione in più su quanto gli stia accadendo è stato suo padre. Nel corso di un’intervista, infatti, l’uomo ha spiegato i motivi per i quali il concorrente andrà via e non pagherà la penale. Scopriamo tutto nel dettaglio.

La decisione di Manuel di andare via dal GF Vip

Tra il 14 e il 17 gennaio Manuel Bortuzzo lascerà il GF Vip. Il giovane è arrivato a prendere questa drastica decisione a seguito di alcuni problemi di salute che sono insorti nell’ultimo periodo. Le sue condizioni sono sempre state piuttosto precarie a causa della sua situazione di disabilità. Nel quotidiano, infatti, Manuel deve costantemente allenarsi per tenere i muscoli in perfetta salute e tonici. Ad ogni modo, passati oltre 3 mesi di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, le sue condizioni sono peggiorate.

Il nuotatore, infatti, non può effettuare in casa i suoi soliti allenamenti, inoltre, non riesce neppure a seguire un’alimentazione adeguata. Proprio in virtù di questo, è dimagrito ben 7 kg e la sua massa muscolare si è ridotta di una percentuale troppo elevata. In accordo con i suoi medici e come la sua famiglia, dunque, il protagonista si è deciso ad abbandonare il reality show. A dare qualche informazione in più sull’ accaduto è stato suo padre.

I problemi di salute di Bortuzzo

Nel corso di un’intervista, il padre di Manuel Bortuzzo ha spiegato che suo figlio deve necessariamente lasciare il GF Vip in maniera anticipata. Dato che le motivazioni che lo spingono a prendere questa decisione sono di natura di salute, il concorrente non sarà soggetto neppure al pagamento della penale. Di solito, infatti, chi lascia la trasmissione in maniera anticipata è costretto a dover incorrere in delle penali.

Il suo, però, è un caso del tutto eccezionale, pertanto, lo staff del programma ha deciso di non infliggere in nessuna punizione. Nel frattempo, i concorrenti più vicini a lui sono rimasti molto male di questa decisione, tuttavia, non possono fare a meno che assecondarla trattandosi di faccende molto serie. Manuele, dunque, una volta uscito tornerà ai suoi allenamenti per recuperare massa muscolare e tornerà alla sua dieta.