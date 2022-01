Andrea Nicole torna ad attaccare Gianni e Tina e poi rivela un retroscena su cosa ha fatto Maria De Filippi

Andrea Nicole ha rilasciato un’intervista su Nuovo Tv in cui è tornata a parlare del suo percorso a Uomini e Donne e non ha risparmiato frecciatine a Gianni e Tina. Nello specifico, l’ex tronista del talk show pomeridiano ha detto di essere rimasta profondamente delusa dall’atteggiamento dei due opinionisti.

In seguito, poi, ha speso anche qualche parola su Maria De Filippi. Su di lei, però, ha voluto spendere parole positive in quanto ha svelato un retroscena avvenuto una volta venuta allo scoperto la notte trascorsa con Ciprian.

L’attacco di Andrea Nicole a Gianni e Tina

Il percorso di Andrea Nicole a Uomini e Donne non si è concluso certamente nel migliore dei modi, per tale ragione, Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno sbottato contro di lei. Durante la messa in onda della puntata della bizzarra scelta, infatti, i due opinionisti si sono detti profondamente delusi da lei in quanto si aspettavano molto di più. Andrea, lì per lì, non ha replicato molto dinanzi le accuse dei due protagonisti. Ad ogni modo, in seguito non ha potuto fare a meno di mostrarsi molto triste.

In particolare, Andrea Nicole ha detto che non è suo interesse far cambiare idea alle persone che non hanno creduto a lei e al suo percorso. Ognuno si fa la propria idea sulle persone da cui si è circondati, pertanto, i due opinionisti sono liberi di pensare di lei esattamente ciò che vogliono. Tuttavia, se potesse tornare in dietro, l’ex tronista cambierebbe sicuramente alcuni aspetti del suo percorso.

Il retroscena su Maria De Filippi

Ad ogni modo, quando ci si trova dinanzi un certo tipo di dimostrazioni d’amore non si può fare a meno di agire di pancia e di impulso. Pertanto, ad oggi è felice del traguardo che ha raggiunto. Oltre che parlare di Gianni e Tina, però, Andrea Nicole ha voluto spendere delle parole anche per Maria De Filippi. Malgrado la conduttrice abbia palesato il suo rammarico per l’accaduto, in quanto si aspettava un finale diverso per il suo trono, si è sempre mostrata rispettosa.

Andrea, infatti, ha detto che, nonostante tutto, Maria le ha sempre teso una mano per aiutarla, pertanto, non può che essergliene infinitamente grata. In merito alla sua storia con Ciprian, invece, i due stanno ancora insieme e le cose pare stiano andando davvero a gonfe vele. Sono molti, però, gli spettatori che non credono alla veridicità dei loro sentimenti, non ci resta che attendere per vedere cosa accadrà.