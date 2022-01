Il Paradiso delle signore spoiler 7 gennaio: Ezio e zia Ernesta vengono spiati, Flavia fa una scoperta

Nella puntata del 7 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che sorgeranno dei problemi per quanto riguarda la generazione del certificato di morte di Gloria. Ezio e la zia Ernesta, infatti, si troveranno a discutere sulla questione e le cose prenderanno una piega del tutto inattesa.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Ludovica sarà sempre più insofferente alla presenza di sua madre. Flavia, dal canto suo, si troverà a fare una scoperta davvero inaspettata per lei.

Ezio e zia Ernesta spiati al Paradiso delle signore

Gli spoiler della puntata di venerdì 7 gennaio rivelano che zia Ernesta si metterà all’opera per fornire ad Ezio il certificato di morte di Gloria in modo che l’uomo possa sposare Veronica. La situazione, però, diventerà più incresciosa del previsto e sembrerà necessario coinvolgere un giudice per mettere a posto tutta la faccenda. Ernesta e Ezio, chiaramente, parleranno molto a lungo di questa storia e si mostreranno particolarmente preoccupati.

I due daranno luogo ad una conversazione molto privata e molto delicata che nessuno dovrebbe ascoltare. Purtroppo, però, le cose non andranno esattamente in questo modo in quanto i protagonisti si renderanno conto di essere spiati da qualcuno. Di chi si tratterà? Chi sarà venuto a conoscenza dell’oscuro segreto che riguarda Gloria? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

Spoiler 7 gennaio: Flavia scopre tutto su Ludovica e Marcello

Intanto, Ludovica non tollererà più la presenza di sua madre a casa. Ad ogni modo, Flavia non mostrerà di avere alcuna intenzione di andare via, anzi. Durante una conversazione con Fiorenza, quest’ultima rivelerà alla sua interlocutrice la natura del rapporto che unisce Ludovica a Marcello. Flavia, chiaramente, non potrà che rimanere basita. Nella puntata del 7 gennaio del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che Anna riceverà un invito da parte di Salvatore.

Il ragazzo avrà intenzione di portare la donna a casa sua in modo da dare luogo alle presentazioni ufficiali. Marco, invece, proverà a spronare Gemma a tornare a prendere lezioni di equitazione. All’idea di salire nuovamente su di un cavallo, però, la ragazza andrà nel panico e tornerà a pensare alla sua infanzia e a tutto ciò che aveva. Intanto, il segreto di Gloria non sarà più al sicuro. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire se Ezio riuscirà a convolare a nozze con Veronica oppure no.