Selvaggia Lucarelli mortifica Katia Ricciarelli con un vecchio video della Fattoria: “Misogina, prepotente” ecco cosa fece (VIDEO)

In questi giorni si sta molto parlando di alcune dichiarazioni fatte da Katia Ricciarelli durante la sua permanenza nella casa del GF Vip e sulla vicenda è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ha condiviso con la cantante l’esperienza a La Fattoria nel 2006.

La Lucarelli ha voluto smascherare la concorrente del GF Vip mostrando ciò che fece anche nel corso della partecipazione all’altro reality show. L’opinionista ci ha tenuto a mettere in risalto soprattutto i momenti in cui Katia discuteva con le donne della fattoria.

L’attacco di Selvaggia contro Katia

Selvaggia Lucarelli ha condiviso sul suo account di Instagram un video davvero poco edificante che riguarda Katia Ricciarelli. La donna ha voluto compiere questo gesto per sbloccare a tutti un ricordo, ovvero, quello che riguarda la precedente esperienza della cantante nel reality show La Fattoria. Il video è caratterizzato da una serie di spezzoni volti a mettere in evidenza tutte le sfuriate fatte dalla cantante soprattutto contro le donne che c’erano all’epoca nel programma.

La giornalista ci ha tenuto, però, a spendere prima alcune parole per descrivere il comportamento assolutamente improprio della Ricciarelli. Secondo Selvaggia, infatti, la lirica è una persona prepotente, misogina e civettuola con gli uomini. In entrambe le esperienze di reality show, la protagonista ha dimostrato di nutrire una sorta di odio nei confronti delle donne, mentre con gli uomini è sempre molto gentile e garbata.

La brutta frase che disse la Ricciarelli alla Lucarelli

Inoltre, quando Selvaggia Lucarelli e Katia Ricciarelli condivisero la loro esperienza nella Fattoria, le due ebbero diverse occasioni di scontro. L’opinionista non ha negato di aver mandato a quel paese più volte la sua interlocutrice proprio perché non tollerava i suoi comportamenti. In seguito, poi, ha rivelato anche una brutta frase che Katia le disse. Quest’ultima, infatti, esortò Selvaggia a pensare ad accudire suo figlio invece di trovare fama in tv.

All’epoca queste affermazioni non generarono troppo sgomento, ma adesso la situazione è completamente diversa. Proprio per tale motivo, la produzione del GF Vip dovrebbe prendere dei seri provvedimenti contro di lei. Questo perché, a quanto pare, il modus operandi della Ricciarelli è sempre lo stesso. A conferma di ciò, ecco riportato di seguito il video condiviso da Selvaggia volto a far cadere, una volta per tutte, la maschera all’ex di Pippo Baudo.