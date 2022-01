Oroscopo 6 gennaio 2022: Vergine impavidi, Pesci si sentono in trappola

Le previsioni del oroscopo del giorno 6 gennaio 2022 esortano i nati sotto il segno dell’Acquario ad essere un po’ più pazienti. Gli Ariete sono molto impegnati, mentre i Sagittario devono tenersi ben stretti i loro affetti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata impegnativa per i nati sotto questo segno. Siete persone tendenzialmente schematiche, che difficilmente amano adattarsi ai cambiamenti radicali. Ad ogni modo, in certi casi bisogna adattarsi alle circostanze.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 6 gennaio vi esortano ad essere un po’ più audaci. Nel lavoro sta per cominciare un periodo molto interessante, tuttavia, cercate di non sottovalutare nessun aspetto.

Gemelli. La vita è una ruota che gira di continuo, quindi, ciò che avete oggi potrebbe non esserci domani e viceversa. Imparate ad apprezzare un po’ di più il valore delle cose che avete e smettete di inseguire l’ irraggiungibile.

Cancro. Buon momento per fare chiarezza nel vostro cuore. Chi sta vivendo un momento un po’ burrascoso potrebbe trovarsi a dover prendere delle decisioni importanti. La luna entra nel vostro segno, questo deve esservi da sprono.

Leone. Non sempre possibile raggiungere gli obiettivi prefissati. Ad ogni modo, la cosa importante è riuscire a trovare il modo di aggirare l’ostacolo. In amore è bene che teniate gli occhi più aperti.

Vergine. Determinati e senza paura, in questo modo di comporteranno nei prossimi giorni i nati sotto questo segno. Ad ogni modo, cercate di non essere troppo spavaldi in quanto l’errore potrebbe essere dietro l0angolo.

Previsioni 6 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Il potere non sempre è in grado di donare la felicità. Anche se professionalmente avete raggiunto dei traguardi importanti, il vostro cuore continua ad essere un po’ buio. Manca la persona giusta in grado di donarvi la luce.

Scorpione. L’Oroscopo del 6 gennaio 2022 vi invita a dedicarvi un po’ di più a voi stessi. Solo se state bene con voi stessi e in voi stessi riuscirete ad essere felice anche con gli altri. Sul lavoro bisogna prendere delle decisioni.

Sagittario. Gli impegni sono davvero molti e questo è per voi un bene. Ad ogni modo, la quotidianità non vi deve allontanare dei vostri affetti. Cercate sempre di non trascurare le persone care o potreste pentirvene.

Capricorno. Interessanti risvolti per quanto riguarda la sfera professionale. Tuttavia, ricordatevi che è sempre necessario guardarsi bene le spalle prima di prendere qualunque decisione.

Acquario. In amore potrebbe esserci un piccolo contraccolpo, tuttavia, le relazioni stabili non avranno problemi a resistere anche a questa intemperie. Sul lavoro dovete essere un po’ più pazienti.

Pesci. I nati sotto questo segno stanno vivendo un momento un po’ confuso, per il quale sarebbe necessario fare un po’ di chiarezza. Se non riuscirete ad ottenere subito tutte le risposte allora è il caso di fermarvi un attimo.