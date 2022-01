Oroscopo 7 gennaio 2022: Ariete risoluti, Bilancia dinanzi un bivio

Le previsioni dell’oroscopo del 7 gennaio esortano i Gemelli ad agire con maggiore razionalità. I Bilancia devono prendere una decisione, mentre i Pesci sono molto premurosi con le persone che amano.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno si mostreranno piuttosto determinati nell’affrontare le situazioni che verranno poste sul vostro cammino. Ad ogni modo, in amore potreste essere un po’ più incerti e irrazionali.

Toro. Momento molto positivo per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Se c’è una cosa che proprio non tollerate sono le bugie e le persone meschine. Siete onesti e determinati e, soprattutto, non siete molto orgogliosi, ma seguite sempre il vostro cuore.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 7 gennaio vi invita a fare delle rivalutazioni in ambito sentimentale. Se state vivendo un momento di tensione, cercate di non lasciarvi prendere dal panico e agite con razionalità.

Cancro. Nella vita è importante essere onesti, sia con gli altri sia con se stessi. Se una situazione comincia a starvi un po’ troppo stretta smettetela di insistere per provare a tutti i costi a tappare i buchi.

Leone. In amore ci sono delle novità, ma cercate di non commettere scelte inaspettate. Dal punto di vista delle relazioni, invece, vi sentite un po’ indecisi. Nel lavoro siete indipendenti e autonomi, caratteristiche a cui non siete disposti a rinunciare.

Vergine. Non siate troppo rigidi con voi stessi. Anche se avete commesso degli errori è opportuno andarci piano ed essere indulgenti. In amore cercate di aprirvi un po’ di più con le persone che amate.

Previsioni 10 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Vi trovate dinanzi un bivio, pertanto, è opportuno prendere una decisione. Se siete molto incerti sul da farsi, prendetevi un po’ di tempo con voi stessi e riflettete a fondo sul da farsi.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 7 gennaio denotano una giornata molto propositiva. Siete pieni di spirito d’iniziativa, cosa che sarà sicuramente favorita in ambito professionale. In amore dovete essere più intraprendenti.

Sagittario. Attenti alle provocazioni. IN questo periodo potreste ricevere delle proposte inaspettate che potrebbero spingervi ad agire in modo inatteso. Non commettete errori di cui potreste pentirvi in seguito.

Capricorno. Giornata un po’ altalenante dal punto di vista delle emozioni. Non vi sentite molto sereni, forse perché non tollerate molto alcune situazioni che vi circondano, ma delle quali non potete averne il controllo.

Acquario. Buon momento per inseguire i vostri sogni e desideri. Andate avanti per la vostra strada e non curatevi di quello che dicono gli altri. Se siete indecisi in amore, lasciatevi guidare solo ed unicamente dal vostro cuore.

Pesci. Siete un po’ indecisi su una faccenda che riguarda la sfera professionale. In amore siete molto premurosi e protettivi, cercate di non lasciarvi sfuggire delle opportunità interessanti.