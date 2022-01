GF Vip, la produzione comunica ai concorrenti provvedimenti severissimi, Katia parla con Alfonso per andare via (VIDEO)

In queste ore i concorrenti del GF Vip sono sul filo del rasoio in quanto stanno rischiando provvedimenti disciplinari molto rigidi. La produzione, allora, ha provveduto ad informare tutti gli inquilini della casa più spiata d’Italia di quello che li attende.

Ad elencare tutto quello che potrebbe accadere è stata Soleil Sorge. Ad ogni modo, a seguito di tutto quello che è accaduto, Katia Ricciarelli ha dato luogo ad un colpo di testa, chiedendo un confronto immediato con Alfonso Signorini. Ecco cosa è successo.

La produzione e i provvedimenti per i concorrenti

La produzione del GF Vip ci ha tenuto ad informare i concorrenti che presto potrebbero essere presi dei serissimi provvedimenti nei loro confronti. Soleil, infatti, dopo aver appreso l’accaduto dopo un confronto con gli autori, ha informato i presenti in casa di tutto. La giovane ha esordito dicendo che tutti potrebbero essere vittime di provvedimenti molto rigidi. Il primo motivo che sta spingendo gli autori ad intervenire riguarda i microfoni.

Tutti i concorrenti sono obbligati ad indossare tali apparecchi costantemente, ci sono solo pochissime situazioni nelle quali sono esenti. Tra di esse c’è, ad esempio, quando vanno in piscina, oppure quando dormono, in tutti gli altri casi non è concessa nessuna eccezione. Il video in questione si è poi interrotto, tuttavia, non è difficile intuire quali siano stati gli altri provvedimenti. Al centro delle polemiche nelle ultime ore c’è Katia Ricciarelli. La donna ha pronunciato delle frasi piuttosto gravi contro Lulù, al punto che alcuni coinquilini le hanno dato della razzista. (Continua dopo il video)

Katia vuole lasciare il GF Vip

In terzo luogo, poi, è stato lo stesso Alfonso a chiedere dei provvedimenti per i concorrenti del GF Vip a causa del loro comportamento inopportuno adoperato nella puntata del 3 gennaio. Ad ogni modo, a seguito di tutto ciò, Katia Ricciarelli ha deciso di chiedere un confronto con Signorini. In tale occasione, la donna ha voluto parlare con il conduttore per metterlo al corrente di quanto accaduto e per dargli delle spiegazioni.

Durante la conversazione, poi, la donna pare abbia anche palesato la sua volontà di andare via dal programma. Lei non vuole assolutamente essere buttata fuori dal pubblico a causa delle nomination di “quattro fessi”, per tale ragione, pare abbia concordato con il conduttore la data definitiva della sua uscita. Intanto, però, sul web in molti chiedono che la donna sia squalificata, sarà così? Lo scopriremo nella puntata straordinaria di venerdì.