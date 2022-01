Dayane Mello sbarca all’Isola dei famosi? I dettagli ed ecco in che altro programma la vedremo

Dopo aver partecipato a La Fazenda, facendo parlare anche un bel po’ di sé, Dayane Mello potrebbe sbarcare anche all’Isola dei famosi 2022. Questa indiscrezione è trapelata dal magazine Oggi, il quale sembra dare molte chance a questa ipotesi.

Questo, però, non è tutto, in quanto la modella tornerà in televisione molto presto all’interno di un altro reality show, sempre italiano. Scopriamo tutto quello che è emerso nel dettaglio.

I rumors sulla partecipazione di Dayane all’Isola dei famosi

Dayane Mello è sempre stata in grado di sollevare parecchie dinamiche in tutti i reality show a cui ha preso parte. Al Grande Fratello Vip fece parlare molto di sé soprattutto per il suo legame con Rosalinda Cannavò e per alcune vicende familiari molto toccanti. A La Fazenda è stata vittima di atteggiamenti impropri adoperati da parte di un suo ex compagno d’avventura che, tuttavia, sono stati inaspettatamente smentiti da lei una volta uscita.

Ebbene, a quanto pare, ci sono alte probabilità che Dayane Mello possa prendere parte anche ad un altro reality show, ovvero, l’Isola dei famosi 2022. Il programma incentrato sulla sopravvivenza partirà subito dopo la fine del GF Vip, ma ci sono ancora molte notizie lacunose in merito al cast. L’unica certezza è che alle redini ci sarà Ilary Blasi. In ogni caso, questa notizia lascia un po’ perplessi.

La Mello torna al GF Vip

Dopo aver partecipato a due reality show a distanza di pochissimo tempo, infatti, la modella aveva dichiarato che avrebbe voluto trascorrere un po’ di tempo in più in compagnia di sua figlia. Per tale ragione, appare piuttosto strano che, d’improvviso, Dayane Mello stia valutando di partecipare anche all’Isola dei famosi. In ogni caso, questa non è l’unica novità che la riguarda.

Molto presto, infatti, la donna dovrebbe tornare su Canale 5 all’interno di una puntata del GF Vip. In particolar modo, si tratta della messa in onda che avrà luogo lunedì 10 gennaio. In tale occasione, la modella dovrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa alla sua amica Soleil Sorge. Le due sono legate da diverso tempo, pertanto, la Mello dovrebbe entrare per infondere un po’ di grinta e donare un po’ di affetto alla sua amica che, in questi giorni, sta vivendo momenti piuttosto turbolenti nel reality show di Canale 5.