Sponsor Mikado contro GF Vip e Katia Ricciarelli: “Ci dissociamo”, arriva la reazione della produzione (VIDEO(

La situazione all’interno della casa del GF Vip dopo le recenti dichiarazioni di Katia Ricciarelli è diventata insostenibile e anche lo sponsor Mikado ha deciso di prendere una posizione. Il team dell’azienda, infatti, ci ha tenuto a dissociarsi completamente da quanto sta accadendo nella casa di cinecittà.

Dopo l’ennesima presa di posizione rispetto a quanto accaduto nel reality show di Alfonso Signorini, la produzione ha deciso di reagire. A raccontare quale sia stata la posizione degli autori è stata Lulù. Scopriamo tutto nel dettaglio.

La posizione dello sponsor Mikado su Katia Ricciarelli

Di recente, Katia Ricciarelli ha pronunciato delle frasi piuttosto gravi specie contro Lulù e uno degli sponsor del GF Vip, Mikado nello specifico, ha deciso di prendere le distanze da quanto accaduto. In particolare, attraverso un comunicato ufficiale da parte del team dell’azienda, i vertici ci hanno tenuto ad esprimere tutta la loro solidarietà nei confronti della “vittima” di questi atti discriminatori e violenti. Secondo il loro punto di vista, è intollerabile che in tv specialmente vengano divulgati contenuti che ledano la dignità di altre persone.

A tal proposito, lo sponsor ha deciso di prendere nette distanze rispetto a quanto accaduto. L’azienda non si vuole assolutamente associare i contenuti diffusi al GF Vip con il marchio. Il team, inoltre, ci ha tenuto a far sapere a tutti i suoi consumatori che la produzione del reality show è stata messa al corrente di tutto. Adesso non ci resta che attendere le conseguenze.

La reazione della produzione del GF Vip

In effetti, dopo tutto questo polverone che ha coinvolto anche lo sponsor Mikado, la produzione del GF Vip ha deciso di intervenire. Lulù Selassiè è stata chiamata in confessionale per raccontare in maniera dettagliata quanto accaduto durante lo screzio con Katia Ricciarelli. La giovane ha riportato tutto quanto e, a quanto pare, la produzione si è schierata dalla sua parte.

La fanciulla, infatti, dopo il confronto è tornata in casa dai suoi coinquilini ed ha parlato con Miriana Trevisan, la quale si è molto risentita per tutta questa faccenda. In tale occasione, la ragazza ha raccontato che la produzione le ha detto di sapere perfettamente in che modo agire. Questo perché ciò che si è verificato è assolutamente inaccettabile. Stando a tutti gli indizi trapelati in queste ore, dunque, pare che per Katia non ci sia altra soluzione se non quella di abbandonare il reality show.