Uomini e Donne torna in onda lunedì 10 gennaio: ecco che cosa succederà

Dopo la consueta pausa natalizia, Uomini e Donne tornerà in onda lunedì 10 gennaio 2022 per dare luogo ad una nuova messa in onda del talk show pomeridiano. Per circa due settimane, il programma si era fermato, così come le registrazioni.

Ad ogni modo, i fan possono tirare un sospiro di sollievo in quanto presto potranno rivedere a che punto stanno le dinamiche dei vari protagonisti del trono classico e del trono over. Scopriamo cosa accadrà.

Il ritorno di Uomini e Donne lunedì 10 gennaio

Lunedì 10 gennaio torna in onda Uomini e Donne, con il consueto appuntamento a partire dalle ore 14:45 su Canale 5. L’ultima puntata si è conclusa con una sfida molto esilarante che ha visto come protagoniste Gemma Galgani e Tina Cipollari. Nella messa in onda di lunedì, invece, dovrebbe andare in onda la prima parte della registrazione effettuata il giorno 16 dicembre. In tale occasione è stata registrata anche la scelta di Roberta Giusti.

Al momento, però, non si sa se tale evento verrà mandato in onda già lunedì, oppure se verrà posticipato a martedì. Considerando il consueto andamento delle puntate, è molto probabile che lunedì si parta dalle dinamiche del trono over. In seguito si passerà gradualmente a quelle del trono classico. Nella messa in onda in questione, dunque, è altamente probabile che vedremo Gemma Galgani nuovamente al centro dello studio per raccontare come ha trascorso questi giorni di festa.

Ecco cosa accadrà al trono classico e over

La dama sta frequentando un nuovo cavaliere, con il quale pare che le cose stiano andando piuttosto bene, pertanto, non ci resterà che attendere per vedere cosa racconterà di interessante. Naturalmente, nel corso della prima puntata dell’anno di Uomini e Donne, quella del 10 gennaio, non mancheranno i pungenti interventi di Tina Cipollari. L’opinionista ha avuto modo di ricaricarsi durante questi giorni, pertanto, tornerà sicuramente alla carica più forte di prima.

In studio, poi, si parlerà anche di altri esponenti del trono over, come ad esempio Armando e Biagio, che sono tra i volti più discussi di questa edizione del talk show pomeridiano. Per quanto riguarda Matteo, invece, il ragazzo sta approfondendo la conoscenza delle sue corteggiatrici e specialmente con alcune di loro si sta venendo a creare un feeling davvero estremo. Infine, Roberta, farà la sua scelta, la quale ricadrà su Samuele, ma per questo probabilmente dovremo attendere la messa in onda di martedì.