Il Paradiso delle signore trama 11 gennaio: il segreto di Gloria sta per essere scoperto

La trama della puntata di martedì 11 gennaio del Paradiso delle signore rivela che Gloria sarà in pericolo. Al grande magazzino, infatti, le veneri troveranno un oggetto che le appartiene e che potrebbe far emergere tutti i suoi oscuri segreti.

Nel frattempo, per Vittorio arrivano buone notizie in quanto gli affari con gli Stati Uniti sembrano non andare a buon fine. Flora, invece, tornerà finalmente a Milano. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Trama 11 gennaio: il segreto di Gloria in pericolo

Nel corso della puntata dell’11 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Ezio sarà profondamente combattuto. L’uomo non sa se rivelare alla sua compagna la verità su Gloria, oppure se continuare a mantenere il segreto e vivere in tranquillità. Intanto, però, il segreto della donna sembra non essere più così al sicuro. Le veneri, infatti, troveranno un oggetto molto importante che le appartiene.

In particolare, si tratta di un braccialetto che riporta il nome e la data di nascita di Stefania. Tutti, dunque, cominceranno ad avere dei sospetti sulla donna e crederanno che ci siano delle situazioni in sospeso da mettere in chiaro. Vittorio, dal canto suo, si troverà a fare i conti con un’amara delusione. La Palmieri, infatti, non si rivelerà all’altezza di soddisfare le richieste provenienti dagli Stati Uniti, pertanto, le trattative potrebbero saltar. Flora, invece, finalmente farà ritorno a Milano dall’America.

Colpi di scena al Paradiso delle signore?

Su di un altro versante poi, nel corso della puntata dell’11 gennaio del Paradiso delle signore, vedremo che tra Ludovica e Flavia ci sarà un clima sempre più teso. La donna deciderà di giocare a carte scoperte, per tale ragione rivelerà a sua figlia di essere a conoscenza della relazione che la unisce a Marcello. La donna, chiaramente, non farà a meno di mostrare tutto il suo rammarico e il suo dissenso per questa vicenda.

Irene, infine, sarà sempre alla ricerca di una nuova coinquilina con la quale dividere la casa e le spese. Da sola proprio non riesce ad andare avanti, pertanto, comincerà a cercare anche con una certa insistenza. Maria, dal canto suo, sarà sempre più impegnata a cucire il suo abito da sposa. Le nozze con Rocco stanno per avvicinarsi, tuttavia, tutto andrà per il verso giusto oppure ci saranno dei colpi di scena che cambieranno le carte in tavola?